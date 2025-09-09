Iván Evair Saldaña y César Arellano

Periódico La Jornada

Martes 9 de septiembre de 2025, p. 8

En varios operativos realizados en el país el pasado fin de semana, las fuerzas federales inhabilitaron narcolaboratorios y decomisaron toneladas de droga, lo que representó un golpe económico superior a 10 mil 779 millones de pesos para las finanzas del crimen organizado.

En distintos comunicados, el gabinete de seguridad destacó ayer que el principal aseguramiento –uno de los más grandes de drogas sintéticas en el país– se realizó en el poblado Carricitos, Durango, donde fueron inhabilitados dos narcolaboratorios y decomisadas 21 toneladas de metanfetaminas procesadas, generando un impacto económico a la delincuencia estimado en más de 6 mil 500 millones de pesos.

El hallazgo se realizó durante reconocimientos terrestres en una zona serrana identificada como bastión del cártel de Los Mayos. Personal naval desmanteló los laboratorios clandestinos y confiscó precursores químicos esenciales para la fabricación de drogas sintéticas: mil litros de ácido clorhídrico, 200 litros de ácido acético, mil litros de tolueno, 200 litros de cianuro de bencilo, 250 litros de P2P, 575 kilos de sosa cáustica y 200 kilos de cianuro de sodio.

El gabinete de seguridad destacó que se trata de la incautación más grande de producto terminado realizada por personal naval en la actual administración, y del segundo laboratorio más grande neutralizado en los años recientes, sólo detrás del operativo de febrero de 2024 en Sonora.