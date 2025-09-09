El mando de Semar estaba acusado de recibir sobornos hasta de 100 mil pesos para permitir la entrada de buques con combustible sin declarar
Martes 9 de septiembre de 2025, p. 6
El capitán de navío Abraham Jeremías Pérez Ramírez, acusado de recibir sobornos como parte de una red de huachicol fiscal, fue hallado ayer sin vida en las instalaciones de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, Tamaulipas. Fuentes federales informaron que el mando de la Secretaría de Marina se habría suicidado.
En redes sociales, la Marina lamentó el deceso, envió condolencias a los familiares de Pérez Ramírez y ofreció su colaboración para esclarecer los hechos.
“La Secretaría de Marina-Armada de México lamenta profundamente el sensible fallecimiento de uno de sus elementos, en el estado de Tamaulipas. La institución extiende su más sentido pésame y solidaridad a su familia, amigos y compañeros, reiterando que se les brindarán todos los apoyos necesarios y los que por ley corresponden. Asimismo, se reitera la colaboración con las autoridades competentes para el pleno esclarecimiento de los hechos”, publicó la dependencia.
El hecho ocurrió un día después de que el gabinete de seguridad federal anunció la detención de 14 integrantes de esa red criminal, en la que también estarían implicados otros integrantes de la institución y, presuntamente, era liderada por dos sobrinos políticos del almirante Rafael Ojeda Durán, ex secretario de Marina.
Uno de ellos, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, figura entre los detenidos, mientras el segundo, el contralmirante Fernando Farías Laguna, continúa prófugo.
Ayer trascendió que otro de los detenidos por la Fiscalía General de la República (FGR) es Anuar González Hemadi, ex juez federal destituido por irregularidades en el caso de abuso sexual de Los Porkys y actual representante legal de Mefra Fletes, empresa presuntamente vinculada con dicha red de huachicol, conocida como Los Primos.
Esta organización está vinculada al decomiso histórico de marzo pasado en Tamaulipas de 10 millones de litros de diésel, un buque y 190 contenedores y vehículos para transportar el combustible.
En el anuncio de las detenciones, el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, afirmó que “hay personas prófugas y va haber muchas más órdenes de aprehensión”.
La muerte de Pérez Ramírez, titular de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, también ocurrió después de que se hiciera público que fue señalado por un testigo protegido de la FGR y ex director de Aduanas de Tampico como parte de una cadena de sobornos.
Según esa declaración, recibía pagos ilegales hasta de 100 mil pesos para permitir la entrada de buques con combustible no declarado ante las autoridades mexicanas.
De acuerdo con reportes oficiales de autoridades locales, el capitán fue hallado dentro del puerto industrial. El incidente habría ocurrido alrededor de las 9:30 de la mañana, y según versiones se quitó la vida con un arma de fuego a bordo de una camioneta oficial. La FGR asumió las investigaciones.
Sospechan del ex gobernador panista Ruffo
“Involucra a un ex gobernador del PAN”, afirmó ayer la gobernadora de Baja California, María del Pilar Ávila Olmeda, interrogada sobre versiones que mencionan a políticos locales en la lista de 200 órdenes de aprehensión en las investigaciones por huachicol fiscal.
Empero, María Elena Andrade, fiscal general de Baja California, aseguró que hasta el momento no se le ha solicitado apoyo para cumplimentar una orden de arresto contra Ernesto Ruffo Appel, el primer gobernador panista del estado.
La mandataria estatal sostuvo que la entidad está preparada para apoyar al gobierno federal, y reiteró que el ex mandatario panista figura en las pesquisas.
Sin embargo, Ávila Olmeda no aclaró si se refería a una investigación a la empresa Ingemar SA de CV, de la cual Ruffo Appel es socio, y que se halla bajo investigación por posibles delitos relacionados con huachicoleo de combustible, o si se refería a la información que medios de comunicación con sede en la Ciudad de México divulgaron ayer por la mañana.
Por su partre, Ernesto Ruffo dio a conocer que estaba en su casa ubicada en el municipio de Ensenada, y que hasta el momento no ha sido requerido por ninguna autoridad federal.
Con información de La Jornada Baja California