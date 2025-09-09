Ván Evair Saldaña, César Arellano y Carlos Figueroa

Reporteros y Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 9 de septiembre de 2025, p. 6

El capitán de navío Abraham Jeremías Pérez Ramírez, acusado de recibir sobornos como parte de una red de huachicol fiscal, fue hallado ayer sin vida en las instalaciones de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, Tamaulipas. Fuentes federales informaron que el mando de la Secretaría de Marina se habría suicidado.

En redes sociales, la Marina lamentó el deceso, envió condolencias a los familiares de Pérez Ramírez y ofreció su colaboración para esclarecer los hechos.

“La Secretaría de Marina-Armada de México lamenta profundamente el sensible fallecimiento de uno de sus elementos, en el estado de Tamaulipas. La institución extiende su más sentido pésame y solidaridad a su familia, amigos y compañeros, reiterando que se les brindarán todos los apoyos necesarios y los que por ley corresponden. Asimismo, se reitera la colaboración con las autoridades competentes para el pleno esclarecimiento de los hechos”, publicó la dependencia.

El hecho ocurrió un día después de que el gabinete de seguridad federal anunció la detención de 14 integrantes de esa red criminal, en la que también estarían implicados otros integrantes de la institución y, presuntamente, era liderada por dos sobrinos políticos del almirante Rafael Ojeda Durán, ex secretario de Marina.

Uno de ellos, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, figura entre los detenidos, mientras el segundo, el contralmirante Fernando Farías Laguna, continúa prófugo.

Ayer trascendió que otro de los detenidos por la Fiscalía General de la República (FGR) es Anuar González Hemadi, ex juez federal destituido por irregularidades en el caso de abuso sexual de Los Porkys y actual representante legal de Mefra Fletes, empresa presuntamente vinculada con dicha red de huachicol, conocida como Los Primos.

Esta organización está vinculada al decomiso histórico de marzo pasado en Tamaulipas de 10 millones de litros de diésel, un buque y 190 contenedores y vehículos para transportar el combustible.

En el anuncio de las detenciones, el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, afirmó que “hay personas prófugas y va haber muchas más órdenes de aprehensión”.