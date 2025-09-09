Compromisos de pago y pensiones, gastos ineludibles
Martes 9 de septiembre de 2025, p. 3
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público redujo su perspectiva de crecimiento para la economía mexicana este 2025, mejoró la de 2026, pero relajó su meta de déficit público tanto para este año como el siguiente.
En el primer paquete económico íntegramente diseñado por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, entregado anoche al Congreso, la dependencia redujo su previsión de crecimiento para 2025 a lo mínimo que esperaba apenas en abril, cuando calculaba un crecimiento de entre 1.5 y 2.3 por ciento.
De acuerdo con los documentos entregados al Congreso, el rango de crecimiento para 2025 ya se modificó por uno de 0.5 a 1.5 por ciento.
Los Criterios Generales de Política Económica –que son el documento en el que Hacienda plasma sus principales supuestos sobre la economía mexicana y global– contienen una mejor perspectiva para el próximo año. De una previsión de 1.5 a 2.5 por ciento anticipada en abril, ahora la dependencia elevó a 1.8 a 2.8 por ciento el rango previsto para 2026.
“El Paquete Económico 2026 es una propuesta de política económica orientada a garantizar programas de bienestar, salud, educación y vivienda social, al tiempo que impulsa la actividad productiva mediante inversión pública en programas estratégicos que fortalezcan al Plan México, bajo una visión de desarrollo basada en el bienestar y el humanismo”, puntualizó la dependencia.
Heredera de un déficit público que el año pasado llegó a 5.7 por ciento del PIB, la actual administración había anticipado una reducción de esta brecha entre ingresos, gastos y obligaciones financieras para dejarla entre 3.9 y 4 por ciento del PIB este 2025 y entre 3.2 y 3.5 por ciento para el siguiente.
Ese escenario ya fue rebasado. Ahora Hacienda reconoce que el déficit público en 2025 será de 4.3 por ciento del PIB y en 2026 de 4.1 por ciento, se lee en los Criterios Generales de Política Económica.
El mover esta métrica fiscal provocará que el Saldo Histórico de los Requerimientos del Sector Público –la medida más amplia del endeudamiento– alcance 20 billones 259 mil 590.7 millones de pesos el próximo año, 3.6 por ciento más que en 2025 y equivalente a 52.3 por ciento del PIB.
Deuda para pagar deuda
En la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación entregadas al Congreso, la dependencia pidió contratar deuda por un billón 472 mil 626.4 millones de pesos, para completar una bolsa de ingresos totales que suman 10 billones 193 mil 683.7 millones de pesos.
Esta contratación de deuda es la contraparte de las obligaciones que ya se arrastran y cuyo costo financiero alcanzará un billón 572 mil 73.3 millones de pesos, según la previsión de Hacienda.
También como otro de los gastos ineludibles se cuentan las pensiones, que llegarán a un billón 704 mil 200 millones de pesos. Ambos conceptos se cuentan por encima de lo presupuestado para inversión física, que de acuerdo con el paquete económico ocupará 960 mil 100 millones de pesos.
Entre otras de las métricas más relevantes, la dependencia estima que al cierre de 2026 la inflación cierre en 3 por ciento, el tipo de cambio en 18.9 pesos por dólar y la tasa de interés en 6 por ciento.
También prevé que el próximo año caiga el precio promedio del petróleo a 54.9 dólares por barril, que la plataforma de producción avance a un promedio de un millón 794 mil barriles diarios y que la exportación de éstos se reduzca a 521 millones diarios, en tanto la producción de privados prácticamente se duplique a 119 millones.