Enrique Méndez y Fernando Camacho

Periódico La Jornada

Martes 9 de septiembre de 2025, p. 2

Casi en el límite legal, el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, entregó anoche a la Cámara de Diputados el Paquete Económico 2026, que prevé un gasto de 10 billones 193 mil millones de pesos, que significa un aumento de 9.6 por ciento nominal respecto a los 9.3 billones aprobados para este año, es decir, 891 mil 667.9 millones más.

Se trata de “una hoja de ruta para construir un México más fuerte, competitivo y justo”, dijo el funcionario federal.

En la exposición de motivos del Proyecto de Presupuesto de Egresos, se resalta que la política de gasto público busca consolidar “una transformación social y económica” que contribuya a robustecer el bienestar social, así como fortalecer una política de gasto que da prioridad a la estabilidad macroeconómica del país.

Mientras el gasto social ascenderá a casi un billón de pesos, el del gobierno federal alcanzará 2 billones 445 mil 888.9 millones, un incremento de 9.5 por ciento en relación con lo aprobado para 2025.

En este rubro, se prevé un aumento en Defensa Nacional, Educación, Bienestar, Energía y Gobernación, y una disminución real en el gasto del resto de la administración pública.

Asimismo, la partida del Congreso se mantendrá igual que este año, en 17 mil 529.1 millones de pesos, lo que representa una caída de 3.4 por ciento en términos reales.

En contraste, el Poder Judicial pretende obtener 17 por ciento más, pues se propone destinar 85 mil 960.2 millones de pesos, esto es, 14 mil 976.6 millones más que lo aprobado por la Cámara de Diputados, que ya le había aplicado un recorte a su solicitud original para este año.