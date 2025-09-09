Martes 9 de septiembre de 2025, p. 2
Casi en el límite legal, el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, entregó anoche a la Cámara de Diputados el Paquete Económico 2026, que prevé un gasto de 10 billones 193 mil millones de pesos, que significa un aumento de 9.6 por ciento nominal respecto a los 9.3 billones aprobados para este año, es decir, 891 mil 667.9 millones más.
Se trata de “una hoja de ruta para construir un México más fuerte, competitivo y justo”, dijo el funcionario federal.
En la exposición de motivos del Proyecto de Presupuesto de Egresos, se resalta que la política de gasto público busca consolidar “una transformación social y económica” que contribuya a robustecer el bienestar social, así como fortalecer una política de gasto que da prioridad a la estabilidad macroeconómica del país.
Mientras el gasto social ascenderá a casi un billón de pesos, el del gobierno federal alcanzará 2 billones 445 mil 888.9 millones, un incremento de 9.5 por ciento en relación con lo aprobado para 2025.
En este rubro, se prevé un aumento en Defensa Nacional, Educación, Bienestar, Energía y Gobernación, y una disminución real en el gasto del resto de la administración pública.
Asimismo, la partida del Congreso se mantendrá igual que este año, en 17 mil 529.1 millones de pesos, lo que representa una caída de 3.4 por ciento en términos reales.
En contraste, el Poder Judicial pretende obtener 17 por ciento más, pues se propone destinar 85 mil 960.2 millones de pesos, esto es, 14 mil 976.6 millones más que lo aprobado por la Cámara de Diputados, que ya le había aplicado un recorte a su solicitud original para este año.
Asimismo, se prevé que los estados reciban 2 billones 810 mil millones de pesos por participaciones, aportaciones, convenios de coordinación, salud pública y otros subsidios, que representa 3 por ciento más en términos reales que 2025.
El total de gasto de inversión estimado es de un billón 267 mil millones de pesos, de los cuales, 77.1 por ciento corresponden a inversión física presupuestaria; 1.2 por ciento se relacionan con subsidios para el sector social y estados y municipios, y el resto a “otros de inversión”.
Amador Zamora, quien llegó al recinto legislativo a las 22:30 horas –en un retraso no visto en otros sexenios– admitió que la Iniciativa de Ley de Ingresos, el proyecto de presupuesto y la miscelánea fiscal se presentan “en un entorno internacional complejo, marcado por tensiones que han puesto a prueba a todas las economías”.
El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, ofreció una disculpa por el retraso en la entrega del paquete, “el principal instrumento económico y financiero del Estado mexicano”, y anticipó que su bancada “resistirá a los cabilderos” que presionarán para impedir el aumento al impuesto en refrescos y tabacos.
Elías Lixa, coordinador del PAN, criticó la tardanza, que definió como una “insólita informalidad, que sin duda genera graves y severas especulaciones sobre el contenido del propio documento”.