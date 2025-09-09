Continuidad de la política social y lucha contra desigualdad y corrupción, ejes // Asigna $987 mil millones a programas del Bienestar, lo que significa 3% del PIB
Martes 9 de septiembre de 2025, p. 2
La continuidad de la política social y el combate a la desigualdad y la corrupción seguirán como ejes prioritarios en el presupuesto para 2026, sin descuidar la austeridad republicana, señala la presidenta Claudia Sheinbaum en la carta que dirigió al Congreso de la Unión, en el contexto de la entrega del Paquete Económico del próximo año, que contempla ejercer 987 mil millones de pesos en programas sociales, la mayoría en el de adultos mayores.
En el documento de 20 páginas expresa que su administración ha demostrado que “un gobierno incluyente y honesto es clave para recuperar la confianza ciudadana, erosionada por décadas de prácticas neoliberales, y para construir prosperidad desde abajo que eleve el bienestar”.
Enfatiza que “la lucha contra la corrupción se mantiene” y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación “tiene como principio fundamental la austeridad republicana, con lo que se garantiza el uso eficiente y responsable de los recursos públicos”.
Indica que para 2026 su administración propone un presupuesto neto total de 10 billones 193 mil 683.7 millones de pesos, “lo que representa una variación nominal de 9.6 por ciento respecto a 2025.
“De este monto, 7 billones 94 mil 708.8 millones se destinarán a gasto programable, lo que equivale a 70 por ciento del ejercicio neto total, mientras 3 billones 98 mil 974.9 millones irán al no programable.”
El rubro de los programas para el Bienestar, apuntó Sheinbaum, recibirá 987 mil millones de pesos, lo que “representará alrededor de 3 por ciento del PIB”.
La mandataria precisa que a Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores “se propone destinar 526 mil 508 millones de pesos”, en beneficio de “más de 14 millones de personas”.
A Mujeres Bienestar asignaría 56 mil 969 millones de pesos; Salud Casa por Casa, 4 mil millones; Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, 36 mil 266 millones, y Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, 3 mil 312 millones.
En cuanto a los apoyos sociales relacionados con la educación, Sheinbaum señala que propondrá 171 mil 945 millones para las becas universales Rita Cetina, de nivel básico, y Benito Juárez, de media superior, así como mil 739 millones a las Elisa Acuña.
Jóvenes Escribiendo el Futuro recibiría 12 mil 650 millones de pesos; La Escuela es Nuestra, 26 mil millones, y Jóvenes Construyendo el Futuro, 25 mil 173 millones.
Por otro lado, a IMSS-Bienestar se destinarán 172 mil 492 millones de pesos, y a Vivienda Social, 33 mil 280 millones, así como 91 mil 57 millones a programas productivos del campo, como Sembrando Vida, Precios de Garantía, Producción para el Bienestar, Bienpesca y Fertilizantes para el Bienestar.
También se invertirían 27 mil 720 millones de pesos en la construcción, rehabilitación y conservación de carreteras y caminos; 104 mil 576 millones en proyectos ferroviarios; 30 mil millones en el tramo de carga del Tren Maya y 25 mil millones en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Para la Comisión Nacional del Agua, la mandataria destina 20 mil 762 millones de pesos.