▲ El secretario de Hacienda, Édgar Amador, entregó casien el límite legal el Paquete Económico 2026 a la presidenta de la Cámara de Diputados, la panista Kenia López Rabadán. A la izquierda, Ricardo Monreal. Foto Roberto García Ortiz

Fernando Camacho y Enrique Méndez.

Periódico La Jornada

Martes 9 de septiembre de 2025, p. 2

La continuidad de la política social y el combate a la desigualdad y la corrupción seguirán como ejes prioritarios en el presupuesto para 2026, sin descuidar la austeridad republicana, señala la presidenta Claudia Sheinbaum en la carta que dirigió al Congreso de la Unión, en el contexto de la entrega del Paquete Económico del próximo año, que contempla ejercer 987 mil millones de pesos en programas sociales, la mayoría en el de adultos mayores.

En el documento de 20 páginas expresa que su administración ha demostrado que “un gobierno incluyente y honesto es clave para recuperar la confianza ciudadana, erosionada por décadas de prácticas neoliberales, y para construir prosperidad desde abajo que eleve el bienestar”.

Enfatiza que “la lucha contra la corrupción se mantiene” y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación “tiene como principio fundamental la austeridad republicana, con lo que se garantiza el uso eficiente y responsable de los recursos públicos”.

Indica que para 2026 su administración propone un presupuesto neto total de 10 billones 193 mil 683.7 millones de pesos, “lo que representa una variación nominal de 9.6 por ciento respecto a 2025.

“De este monto, 7 billones 94 mil 708.8 millones se destinarán a gasto programable, lo que equivale a 70 por ciento del ejercicio neto total, mientras 3 billones 98 mil 974.9 millones irán al no programable.”

El rubro de los programas para el Bienestar, apuntó Sheinbaum, recibirá 987 mil millones de pesos, lo que “representará alrededor de 3 por ciento del PIB”.

La mandataria precisa que a Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores “se propone destinar 526 mil 508 millones de pesos”, en beneficio de “más de 14 millones de personas”.