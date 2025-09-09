L

a música afroantillana tiene muchas direcciones y estímulos y aunque la mayoría está orientada al ámbito del baile y el jolgorio, existen canciones que abordan reivindicaciones sociales como bien lo refieren las hechas por Tite Curet Alonso y Rubén Blades, por citar a dos de los más relevantes compositores caribeños. Eddie Palmieri, y de eso poco se habla o se escribe, también abordó la temática social con ritmo y conciencia.

Lector asiduo de la filosofía griega, encontró allí mucho estímulo e ideas que le ayudaron a forjar un criterio sobre el ser humano y las sociedades. La periodista Carina del Valle Schorske, en su artículo del New Yorker “Eddie Palmieri, dice que no le llamemos”, menciona que Palmieri hizo complicidad con Bob Bianco, un cantante de cantina y filósofo vernáculo que dirigía diálogos socráticos en su apartamento de Queens, para juntos desarrollar mecanismos de transformación personal y social, leyendo la teoría de la composición de Joseph Schillinger, la economía populista y la historia de las plantaciones de azúcar en Puerto Rico.

“Así fue como aprendí lo que pasó y lo que no pasó”, dijo Palmieri. “Y luego pude ponerle música”.

Palmieri emergió de estas sesiones con una feroz crítica del capitalismo y un sonido que llamó “revolt con swing”. En ese concepto se inscribe el tema La libertad, lógico, una de las piezas más emocionantes de su carrera musical. La canción va en el sentido de exigir igualdad de derechos para los nuyoricans que por ese entonces redondeaban el millón de habitantes en la ciudad de Nueva York. Muchos de ellos, pobres y desarraigados. Al ser cuestionado acerca de su inspiración, la respuesta de Palmieri fue muy clara: “por supuesto que sí, la libertad es la respuesta lógica a los problemas”.

El principal de estos problemas era que los medios de comunicación estadunidenses presentaban a los migrantes puertorriqueños como “indeseados” e “inasimilables”. Cuando en 1969 Eddie lanzó el álbum Justicia, los medios públicos y privados entraron en pánico porque la canción principal se tornaba himno para los independentistas boricuas y eso fue considerado una avanzada comunista: “Justicia verán y justicia obtendrán / el mundo y los oprimidos”.

Sin embargo, y como suele suceder con las minorías en Estados Unidos, muy pronto los puertorriqueños se integraron a una sociedad en la que desarrollaron un talento para la traducción bicultural. Palmieri fue ejemplo de eso al experimentar y presentar una postura ambigua desde la perspectiva boricua y estadunidense. Pese a la asimilación de otra cultura, se sentía obligado a mantener las tradiciones familiares y al mismo tiempo encontrar maneras de responder directamente a la creciente crisis de su propio momento.