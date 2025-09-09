S

e puede negar ad nauseam, pero en el asunto del huachicoleo, para una gran parte de los observadores, no se trata del delito, lo que quieren es venganza.

No es nada nuevo, ha sido notorio. Ahora, al compás de una música inaudible, las opiniones sobre la detención de unos marinos y otros empresarios huachicoleros, suenan como el inmenso coro que sigue la pauta que ordena atacar al primer régimen de la 4T y así ejercer venganza contra quienes les han destruido los negocios.

Pero veamos el problema desde la tribuna, con el interés de que todo lo que sucede en el ruedo es de nuestra incumbencia, pero así, de lejos, para no cometer errores de ardor, por ejemplo.

Resulta que como en oración conjunta, desde muchos frentes el tema y sus actores han señalado como su objetivo, el poner en el banquillo de los acusados al ex secretario de Marina, Rafael Ojeda. Defenderlo no es el tema, él sabrá como defenderse.

El asunto es otro, la idea es comparar a unos con otros para que, después de las acusaciones que sólo tienen como soporte la especulación, la gente diga que unos y otros son igual de rateros y de esa forma hacer inútil la tarea del cambio y de esa forma regresar al modelo que a ellos más les convenía.

El cambio por el que la gente decidió otorgar su voto, no se logra con el toque de la varita mágica –el neoliberalismo fracasó después de tres décadas de una intensa tarea por poner todo, hasta la vida, en la mesa del mercado–, se necesitarán muchos años para vencer las resistencias de algunos grupos que requieren de la transa para sentirse cómodos.

Mientras, es necesario recordar que se debe tener paciencia para resistir los embates de los huérfanos y las viudas del neoliberalismo y en ese lapso ir construyendo los instrumentos de la transformación que mandató la gente en las elecciones.

El logro de las autoridades al poner en la cárcel a los que podrían ser los actores principales del ilícito debería ser un motivo de satisfacción, el presionar para que se dé con todos aquellos, del nivel que sea, que estuvieron inmiscuidos en tal cosa, es una obligación, pero el usar el asunto para levantar una narrativa que pretenda inutilizar la transformación necesaria, es, por decir lo menos, una porquería.