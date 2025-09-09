S

i la tortuga mayor –Alejandro Gertz– así “procura justicia”, entonces los mexicanos están en el hoyo y de pasadita las finanzas nacionales: si es correcto que ¡hace dos años!, es decir, en plena campaña de combate al huachicol, el ex secretario de Marina Rafael Ojeda Durán denunció una red de robo de hidrocarburos que involucraba a personal de alto rango de esa institución armada, ¿por qué no actuó en tiempo y forma la Fiscalía General de la República?, en el entendido de que fue puntual la instrucción presidencial de reaccionar de inmediato en estos casos, especialmente si en ellos aparecían elementos de las fuerzas armadas, dado el tenebroso antecedente del general Eduardo León Trauwitz.

La Jornada (Iván Evair Saldaña ) lo reseñó así: “El fiscal Alejandro Gertz reveló que el ex titular de la Secretaría de Marina Rafael Ojeda Durán denunció hace dos años ante la Fiscalía General de la República ‘problemas’ en varias áreas de la Armada de México y pidió que se investigara a todo su personal sin distinciones, lo que llevó a descubrir una red de robo de hidrocarburos que derivó en la reciente captura de 14 personas, entre ellas un sobrino político del mismo ex funcionario. Las detenciones, entre ellas las de cinco integrantes de la Marina-Armada de México, están vinculadas con el decomiso histórico de 10 millones de litros de diésel, un buque y 190 contenedores y vehículos para transportar el combustible, en marzo pasado en Tamaulipas. ‘Rafael Ojeda nos pidió que investigáramos a todas las personas que dentro de la Armada de México pudieran estar vinculadas con esos delitos. No nos señaló si eran parientes o no eran parientes, pero no hizo ninguna distinción ni generó ninguna protección en favor de nadie’, afirmó Gertz”.

Dos larguísimos años se tomó la FGR para proceder en un caso de primerísima importancia, incluso de seguridad nacional, que la Secretaría de Marina ya tenía documentado y por lo mismo en 2023 presentó la denuncia respectiva. Pero el quelonio mayor nunca tiene prisa, salvo en los casos personales. Alejandro Gertz es un hombre de 86 años y aún le falta un trienio para concluir su periodo constitucional al frente de Tortugalandia. En el cajón de su escritorio (muy al estilo del impresentable ex ministro Luis María Aguilar Morales, quien celosamente archivaba las carpetas que comprometían a sus “amigos”, como en el caso de Ricardo Salinas Pliego) conserva un buen número de expedientes que involucran a muchos delincuentes de cuello blanco y negro historial, y por lo visto ahí permanecerán.