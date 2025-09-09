Piratería intelectual
a piratería intelectual crece en forma exponencial con el uso de la inteligencia artificial (IA), y el creador de una obra puede perder los derechos de autoría.
Cuando alguien sube sus poemas, artículos, ensayos, libros sin publicar o en proceso de corrección a este tipo de software, las empresas de IA absorben la información y se quedan con ella; de esa forma acumulan datos e interpretaciones sobre el tema que se trate e interactúan con los seres humanos a través del procesamiento del lenguaje.
Estas empresas controlan la información, se la apropian, la transforman y la vuelven pública. Si no hay registro de derechos de autor previos, se puede perder la autoría original y, en el colmo de la tragedia, al autor de la obra se le puede acusar de plagio… porque la información ya era pública al momento en que la trata de registrar a su nombre.
Los intelectuales, con el afán de mejorar la redacción de sus textos, de corregir gazapos, de ordenar la información o de suprimir repeticiones, recurren en forma creciente al uso de IA. Es en ese proceso que la información se vuelve pública, aunque los cambios propuestos por la IA no sean adecuados o no sirvan para el fin buscado por el autor.
Para la redacción de una carta, de un documento técnico o del resultado de fórmulas prestablecidas, los chatbots que crean o ajustan contenidos son muy útiles, permiten el ahorro de tiempo y de esfuerzo en temas de tipo repetitivo o administrativo.
Pero en el caso de la creatividad científica, filosófica o artística (incluyendo fotografía y pintura), la inteligencia artificial, tal como está programada, no respeta autoría alguna que no esté debidamente registrada. Por ello es muy importante antes de utilizar la IA ver las condiciones, los derechos y obligaciones de la empresa que ofrece el servicio.
Esta tecnología es un gran avance en el desarrollo de la humanidad, porque concentra la suma de esfuerzos y de creación de muchos seres humanos. Pero hay que tener cuidado si se trata de conservar la propiedad de una obra. Así que si usted subió a un software de IA el trabajo de su vida, no se asuste si lo ve publicado bajo otro nombre con algunos cambios mínimos en su contenido.