a piratería intelectual crece en forma exponencial con el uso de la inteligencia artificial (IA), y el creador de una obra puede perder los derechos de autoría.

Cuando alguien sube sus poemas, artículos, ensayos, libros sin publicar o en proceso de corrección a este tipo de software, las empresas de IA absorben la información y se quedan con ella; de esa forma acumulan datos e interpretaciones sobre el tema que se trate e interactúan con los seres humanos a través del procesamiento del lenguaje.

Estas empresas controlan la información, se la apropian, la transforman y la vuelven pública. Si no hay registro de derechos de autor previos, se puede perder la autoría original y, en el colmo de la tragedia, al autor de la obra se le puede acusar de plagio… porque la información ya era pública al momento en que la trata de registrar a su nombre.

Los intelectuales, con el afán de mejorar la redacción de sus textos, de corregir gazapos, de ordenar la información o de suprimir repeticiones, recurren en forma creciente al uso de IA. Es en ese proceso que la información se vuelve pública, aunque los cambios propuestos por la IA no sean adecuados o no sirvan para el fin buscado por el autor.