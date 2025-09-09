▲ La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, acompañada por el canciller Juan Ramón de la Fuente, recibió ayer las cartas credenciales del embajador de la República Popular China en nuestro país, Chen Daojiang, que lo confirman como representante del gobierno de Xi Jinping. También presentaron esos documentos los nuevos embajadores de Polonia, Arabia Saudita, Noruega y Bélgica. Foto Presidencia

L

a muerte del capitán de navío Abraham Jeremías Pérez Ramírez, en circunstancias por precisar (en primera instancia se habla de suicidio), agrega tintes oscuros al delicado caso del huachicol fiscal que ha llevado a la cárcel a mandos de la Marina (entre ellos un vicealmirante, sobrino político del anterior titular de la secretaría del ramo), empresarios y servidores públicos, sobre todo relacionados con el rubro candente de las aduanas.

Mencionado como probable sujeto de aprehensión, por haber sido citado por un testigo como receptor de pagos corruptos en la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, Tamaulipas, de la que era titular, Pérez Ramírez fue encontrado muerto ayer. Según las autoridades a cargo del expediente del huachicol fiscal, están pendientes de ejercerse varias órdenes de aprehensión, tal vez 200, en un golpe a la corrupción a todos niveles pero, también, en un golpe a la estructura, credibilidad y funcionalidad de esa secretaría, que llegó a ser la más confiable de México a ojos de agencias gubernamentales estadunidenses.

Aun cuando hay un claro esfuerzo gubernamental por deslindar al ex secretario Rafael Ojeda Durán, sería de mínima justicia el considerarlo como obligada materia de investigación, dadas las concesiones, nombramientos y poder que dio a sus dos sobrinos políticos, empoderados por él en la Secretaría de Marina.

“Maravilloso secreto”: a su creciente portafolio de problemas ha de agregar Donald Trump uno que pretendió conjurar con sólo negarlo. Congresistas del Partido Demócrata difundieron el dibujo y el texto sugerentes que habría dejado en señal de amistad, y parecería, complicidad, en un libro de felicitaciones por su cumpleaños 50 al mayúsculo pederasta compartidor Jeffrey Epstein, ya difunto. “Feliz cumpleaños, y que cada día sea otro maravilloso secreto”, reza, enmarcado en una silueta de mujer desnuda, el documento entregado a congresistas por los representantes legales del patrimonio de Epstein.

Trump había asegurado que el dibujo y el texto no existían o que, en dado caso, se trataría de una impostura, a tal grado que entabló una demanda multimillonaria contra el diario que meses atrás reveló lo que ahora dan por confirmado en el Congreso. Ahora, con este tema, está confirmando su grave condición de mentiroso crónico. En lo inmediato, lo que el manual de control de daños sugeriría es un distractor patriotero, así que Venezuela está a la vista en el radar de presunta salvación del tóxico naranja.