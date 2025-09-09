Marinos en huachicolera tempestad // “Maravilloso secreto” de Trump // Alito, Perú y golpismo // Salinas Pliego, ¿tras el Verde?
a muerte del capitán de navío Abraham Jeremías Pérez Ramírez, en circunstancias por precisar (en primera instancia se habla de suicidio), agrega tintes oscuros al delicado caso del huachicol fiscal que ha llevado a la cárcel a mandos de la Marina (entre ellos un vicealmirante, sobrino político del anterior titular de la secretaría del ramo), empresarios y servidores públicos, sobre todo relacionados con el rubro candente de las aduanas.
Mencionado como probable sujeto de aprehensión, por haber sido citado por un testigo como receptor de pagos corruptos en la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, Tamaulipas, de la que era titular, Pérez Ramírez fue encontrado muerto ayer. Según las autoridades a cargo del expediente del huachicol fiscal, están pendientes de ejercerse varias órdenes de aprehensión, tal vez 200, en un golpe a la corrupción a todos niveles pero, también, en un golpe a la estructura, credibilidad y funcionalidad de esa secretaría, que llegó a ser la más confiable de México a ojos de agencias gubernamentales estadunidenses.
Aun cuando hay un claro esfuerzo gubernamental por deslindar al ex secretario Rafael Ojeda Durán, sería de mínima justicia el considerarlo como obligada materia de investigación, dadas las concesiones, nombramientos y poder que dio a sus dos sobrinos políticos, empoderados por él en la Secretaría de Marina.
“Maravilloso secreto”: a su creciente portafolio de problemas ha de agregar Donald Trump uno que pretendió conjurar con sólo negarlo. Congresistas del Partido Demócrata difundieron el dibujo y el texto sugerentes que habría dejado en señal de amistad, y parecería, complicidad, en un libro de felicitaciones por su cumpleaños 50 al mayúsculo pederasta compartidor Jeffrey Epstein, ya difunto. “Feliz cumpleaños, y que cada día sea otro maravilloso secreto”, reza, enmarcado en una silueta de mujer desnuda, el documento entregado a congresistas por los representantes legales del patrimonio de Epstein.
Trump había asegurado que el dibujo y el texto no existían o que, en dado caso, se trataría de una impostura, a tal grado que entabló una demanda multimillonaria contra el diario que meses atrás reveló lo que ahora dan por confirmado en el Congreso. Ahora, con este tema, está confirmando su grave condición de mentiroso crónico. En lo inmediato, lo que el manual de control de daños sugeriría es un distractor patriotero, así que Venezuela está a la vista en el radar de presunta salvación del tóxico naranja.
Alito denuncia “golpismo” ante golpistas: Alejandro Moreno, dirigente de lo que queda del PRI, difundió ayer una fotografía de su visita a la espuria y golpista presidenta de Perú, Dina Boluarte, el mismo día en que una comisión del Congreso de aquel país aprobó llevar al pleno el declarar persona non grata a la presidenta de México.
Ya nada más falta que Alito vaya a ponerse a las órdenes del gringoide presidente de Ecuador, Daniel Noboa, quien ordenó el ataque a la embajada de México para “sustraer” a una persona en proceso de asilo político.
Pleito ratonesco ¿por membrete para Salinas Pliego? En el mundillo mexicano de las aberraciones políticas ha aparecido una facción del Partido Verde Ecologista de México que pugna por romper la alianza con Morena. El senador chiapaneco Luis Alberto Melgar, mero dependiente de Ricardo Salinas Pliego, un colaborador más, arguyó que en el guinda hay muchas “ratas”. Otro verdejo, Arturo Escobar, siempre sumido en asuntos oscuros, también abona al rompimiento
En realidad, Melgar está buscando membrete partidista de alquiler para Ricardo Salinas Pliego si es que, como todo apunta, el vanidoso multimillonario deudor se decide a buscar la candidatura a presidente de la República. El Verde, sabido es, siempre está dispuesto a escuchar la mejor oferta por sus servicios, además de que ha sostenido una abierta relación con el dueño del Grupo Azteca, al grado de haber hecho senadora a su hija Ninfa Salinas Sada, de 2012 a 2018. ¡Hasta mañana!
X : @julioastillero
Facebook: Julio Astillero