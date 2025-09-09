E

l fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, no se ha distinguido por la velocidad de su actuación y éste podría ser un caso de lentitud extrema. Dice que desde hace dos años recibió denuncias del ex secretario de Marina Rafael Ojeda Durán sobre actos de corrupción en la dependencia a su cargo. Si fuera verdad, tardó demasiado tiempo en actuar porque, hasta ahora, con la presidenta Sheinbaum y Omar García Harfuch, fue detenido el presunto protegido y pariente (de Ojeda), el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, involucrado en una extensa red de huachicol. Pero si no fuera verdad la denuncia, el fiscal Gertz Manero estaría cubriéndole la espalda. En ambos casos queda mal parado. El asunto está muy lejos de cerrarse. Fue hallado muerto el capitán de navío Abraham Jeremías Pérez Ramírez, acusado de recibir sobornos del #cartelmarino.

Pensión a mujeres de 60 a 64

La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, reportó en la mañanera muy buenos resultados del nuevo programa social orientado a apoyar a mujeres de 60 a 64 años. Del 1º al 31 de octubre se entregarán tarjetas para que reciban su pensión a un millón 980 mil mexicanas que se registraron en agosto. Sumando a las anteriores, en noviembre serán cerca de 3 millones quienes tendrán 3 mil pesos bimestrales. Este programa fue creado por Claudia Sheinbaum.

La DEA se atribuye golpecontra el cártel de Sinaloa

Días después de la visita a México del jefe del Departamento de Estado, Marco Rubio, la DEA se atribuye un espectacular golpe contra las operaciones globales del cártel de Sinaloa. El organismo informó que en un operativo internacional, realizado entre el 25 y 29 de agosto, fueron detenidos 617 hampones e incautadas más de 10 toneladas de drogas. La DEA, que no entra en detalles sobre los países donde se llevó a cabo el operativo, anunció que estuvieron involucradas (sic) 23 entidades nacionales y siete extranjeras. Además de las drogas, han sido confiscados 11 millones de dólares en efectivo, 420 armas y bienes por un millón 697 mil dólares. El gobierno mexicano no ha informado si participó de alguna manera en la operación.

Trump pierde demanda

Donald Trump andará de mal genio estos días. Un tribunal federal de apelaciones rechazó anular el veredicto de un jurado que lo obliga a pagar 83.3 millones de dólares por dañar la reputación de la escritora E. Jean Carroll. La ex columnista de la revista Elle, de 81 años, acusó a Trump de atacarla alrededor de 1996 en un vestidor de los almacenes Bergdorf Goodman. El Tribunal de Apelaciones del segundo circuito de Estados Unidos en Manhattan rechazó el argumento del magnate en el sentido de que el veredicto de enero debía ser anulado porque merecía inmunidad presidencial. Rechazó por primera vez la demanda en junio de 2019, al decir a un reportero que Carroll “no era mi tipo” y que inventó la historia para vender su libro de memorias ¿Para qué necesitamos a los hombres?