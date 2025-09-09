¡No al colonialismo en Puerto Rico!

n La Jornada de antier leí que “la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González (cofundadora de Latinos for Trump), se declaró ‘orgullosa’ de que la isla pueda apoyar los últimos movimientos militares del gobierno para combatir a los cárteles en América Latina y de acoger a los enviados esta semana”.

Qué distancia tan enorme hay entre esos portoricans y los verdaderos boricuas, como el poeta Rafael Hernández El Jibarito, quien en su bellísima canción Lamento borincano (prohibida en su época por el régimen colonial gringo) expone los resultados del rompimiento del tejido social de la isla: “Todo, todo está desierto, el pueblo está muerto de necesidad…” y también en el tema Preciosa, donde nos dice: “…preciosa serás sin bandera, sin lauros ni gloria…”, en marcado contraste con los que cantan “Qué bonita bandera es la bandera puertorriqueña”, la cual es un simple remedo de bandera yanqui.

Los latinoamericanos decimos: ¡Viva Puerto Rico libre; no al colonialismo!

Alfonso Maciel Contreras

Instan a apoyar a la Global Sumud Flotilla

El mundo entero se encuentra a la expectativa de que la Global Sumud Flotilla logre romper el cerco genocida impuesto por Israel en Gaza en los próximos días.

Hacemos un llamado a seguir la ruta de este luminoso esfuerzo internacionalista y popular en este enlace: https://globalsumudflotilla.org/tracker/ y a unirnos en un cacerolazo en el Antimonumento Puerta de la Resistencia y la Vida en la Plaza Palestina Libre (Hemiciclo a Juárez), frente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, en caso de que el Estado de Israel intente impedir la llegada de la flotilla a las costas de Gaza.

México y 135 países reconocen a Palestina como un Estado soberano. El gobierno actual no sólo tiene la obligación de brindar protección consular y acompañamiento a las seis hermanas y hermanos connacionales que son parte de la Global Sumud Flotilla, sino también, conforme al derecho internacional, nacional, a la ética y a la moral que históricamente han caracterizado a nuestra nación, tiene la obligación de presionar institucionalmente para que las Fuerzas de Defensa de Israel cesen inmediatamente el fuego y permitan el paso de toda ayuda humanitaria.

Reiteramos la necesidad de romper toda relación con un Estado y un gobierno responsables de crímenes de genocidio, apartheid, ocupación ilegal colonialista y otros múltiples crímenes de guerra que perpetran el exterminio y la hambruna de cerca de 2.1 millones de palestinos.

La inacción es complicidad.

Enrique Rajchenberg, Académicos con Palestina contra el genocidio

Huazantlán, Oaxaca, víctima de abusos

En relación con la nota “Familiares de víctimas de Huazatlán (sic) impugnan a edil en acto del instituto electoral de Oaxaca”, firmada por el corresponsal en esta entidad, Jorge A. Pérez Alonso, me permito precisar lo siguiente: el nombre correcto es Huazantlán (con “n”) del Río, en la región del Istmo de Tehuantepec.