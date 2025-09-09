De la Redacción

Periódico La Jornada

Martes 9 de septiembre de 2025, p. 24

Tras conocerse los resultados de las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, Argentina, con la sonora derrota del oficialista partido La Libertad Avanza, la presidenta Claudia Sheinbaum se congratuló de la jornada comicial que se vivió en esa nación sudamericana.

“Argentina vivió una jornada democrática ejemplar; la libertad y la justicia son derechos de los pueblos. Enhorabuena para nuestro continente”, planteó en un mensaje en sus redes sociales sin mencionar expresamente al presidente Javier Milei, quien sufrió su primer descalabro en las urnas.