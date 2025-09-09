Mundo
Ver día anteriorMartes 9 de septiembre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Cultura
Ciencias
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/09/09. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Mundo/Ejemplar, la jornada electoral en Argentina: Sheinbaum/
A nterior
 
Ejemplar, la jornada electoral en Argentina: Sheinbaum
 
Periódico La Jornada
Martes 9 de septiembre de 2025, p. 24

Tras conocerse los resultados de las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, Argentina, con la sonora derrota del oficialista partido La Libertad Avanza, la presidenta Claudia Sheinbaum se congratuló de la jornada comicial que se vivió en esa nación sudamericana.

“Argentina vivió una jornada democrática ejemplar; la libertad y la justicia son derechos de los pueblos. Enhorabuena para nuestro continente”, planteó en un mensaje en sus redes sociales sin mencionar expresamente al presidente Javier Milei, quien sufrió su primer descalabro en las urnas.

A nterior