Xinhua

Periódico La Jornada

Martes 9 de septiembre de 2025, p. 24

La Habana., El servicio eléctrico regresó a las cinco provincias del oriente de Cuba afectadas por el gran apagón ocurrido antier, informó ayer el Ministerio de Energía y Minas (Minen).

“A las 01:25 horas ya tenían todas las provincias energía”, aseguró a la televisión nacional el director de Electricidad del Minen, Lázaro Guerra.

Explicó que la desconexión de las provincias de Las Tunas, Holguín, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo, las cinco del extremo oriental de la isla, se produjo por una avería en las líneas de transmisión.

Guerra señaló sobre la interrupción del servicio eléctrico que la avería “fue una falla transitoria” que “se repuso rápido”.