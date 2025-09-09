Martes 9 de septiembre de 2025, p. 24
La Habana., El servicio eléctrico regresó a las cinco provincias del oriente de Cuba afectadas por el gran apagón ocurrido antier, informó ayer el Ministerio de Energía y Minas (Minen).
“A las 01:25 horas ya tenían todas las provincias energía”, aseguró a la televisión nacional el director de Electricidad del Minen, Lázaro Guerra.
Explicó que la desconexión de las provincias de Las Tunas, Holguín, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo, las cinco del extremo oriental de la isla, se produjo por una avería en las líneas de transmisión.
Guerra señaló sobre la interrupción del servicio eléctrico que la avería “fue una falla transitoria” que “se repuso rápido”.
El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, quien regresó a la isla tras una gira por Vietnam, China y Laos, aseguró en un mensaje en redes sociales que el gobierno mantiene una atención priorizada sobre la situación del sistema eléctrico de Cuba.
“De regreso seguimos atentamente la crítica situación con la generación eléctrica y restablecimiento paulatino del servicio en la región oriental”, escribió el mandatario en la red social X.
La obsolescencia de las termoeléctricas y la falta de combustibles son algunas de las causas de los constantes apagones, que el gobierno atribuye a la imposibilidad de adquirir divisas por el bloqueo de Washington.