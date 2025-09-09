▲ El secretario estadunidense de Guerra, Pete Hegseth, y el general de la Fuerza Aérea Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, se reunieron con la Guardia Nacional Aérea, en Puerto Rico. Foto Departamento de Guerra de EU

Ap y Afp

Periódico La Jornada

Martes 9 de septiembre de 2025, p. 24

San Juan., El secretario estadunidense de Guerra, Pete Hegseth, y el general de la Fuerza Aérea, Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, realizaron ayer una inesperada visita a Puerto Rico, mientras el Pentágono intensifica sus operaciones militares contra el narcotráfico en el Caribe.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, aseveró que “la presencia de fuerzas armadas de la mayor potencia en el mar Caribe es un factor de tensión incompatible con la vocación pacífica de la región”, al abrir una reunión virtual de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), en la que también participó su par chino, Xi Jinping, y el ruso Vladimir Putin, ambos aliados de Venezuela.

La llegada de Hegseth y Caine a la isla se produce poco más de una semana después de que barcos con cientos de marines se desplegaron en Puerto Rico para un ejercicio de entrenamiento, lo que provocó críticas de varios sectores locales.

Hegseth publicó en la red social X un video en el que aseguró que los marines desplegados estaban “en la primera línea de defensa del territorio estadunidense.

“No se equivoquen, lo que hacen en este momento no es un entrenamiento. Este es un ejercicio del mundo real en nombre del interés nacional vital de Estados Unidos para acabar con el envenenamiento del pueblo estadunidense”, aseveró a bordo del Iwo Jima.

Horas antes, la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, expresó su agradecimiento “al presidente (Donald) Trump y a su administración por reconocer la importancia estratégica de Puerto Rico para la seguridad de Estados Unidos y por su lucha contra los cárteles de la droga y el narcodictador, (el presidente de Venezuela) Nicolás Maduro”, expresó González.