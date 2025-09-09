Despliegue del Pentágono en el Caribe, factor de tensión: Lula
Martes 9 de septiembre de 2025, p. 24
San Juan., El secretario estadunidense de Guerra, Pete Hegseth, y el general de la Fuerza Aérea, Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, realizaron ayer una inesperada visita a Puerto Rico, mientras el Pentágono intensifica sus operaciones militares contra el narcotráfico en el Caribe.
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, aseveró que “la presencia de fuerzas armadas de la mayor potencia en el mar Caribe es un factor de tensión incompatible con la vocación pacífica de la región”, al abrir una reunión virtual de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), en la que también participó su par chino, Xi Jinping, y el ruso Vladimir Putin, ambos aliados de Venezuela.
La llegada de Hegseth y Caine a la isla se produce poco más de una semana después de que barcos con cientos de marines se desplegaron en Puerto Rico para un ejercicio de entrenamiento, lo que provocó críticas de varios sectores locales.
Hegseth publicó en la red social X un video en el que aseguró que los marines desplegados estaban “en la primera línea de defensa del territorio estadunidense.
“No se equivoquen, lo que hacen en este momento no es un entrenamiento. Este es un ejercicio del mundo real en nombre del interés nacional vital de Estados Unidos para acabar con el envenenamiento del pueblo estadunidense”, aseveró a bordo del Iwo Jima.
Horas antes, la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, expresó su agradecimiento “al presidente (Donald) Trump y a su administración por reconocer la importancia estratégica de Puerto Rico para la seguridad de Estados Unidos y por su lucha contra los cárteles de la droga y el narcodictador, (el presidente de Venezuela) Nicolás Maduro”, expresó González.
Hegseth y Caine se reunieron con funcionarios en la base Muñiz de la Guardia Nacional Aérea del ala 156 en Carolina, una ciudad al este de la capital, San Juan.
González comentó que Hegseth habló con 300 soldados en la base y agradeció a los militares por su trabajo. Luego partió al Iwo Jima.
“El pueblo estadunidense cuenta con ustedes para garantizar que nuestro territorio esté a salvo”, expresó Hegseth a los marines a bordo del Iwo Jima. “Los narcoterroristas y los traficantes de drogas están advertidos”.
La visita se produce mientras Estados Unidos se prepara a desplegar 10 aviones de combate F-35 en Puerto Rico para operaciones dirigidas contra el narcotráfico.
El pasado 2 de septiembre, Trump anunció que su ejército atacó una lancha en el Caribe procedente de Venezuela con drogas. Aseguró que 11 personas murieron y que el bote era operado por la pandilla venezolana Tren de Aragua.
El gobierno venezolano exhibió una serie de irregularidades en los reportes de Trump y su entonces Departamento de Defensa.
Mientras, el gobierno de Venezuela insistió en que Estados Unidos lo acusa falsamente de jugar un papel crucial en el comercio mundial de drogas.
La vicepresidenta Delcy Rodríguez dijo a periodistas que la administración Trump debería mover al Pacífico su fuerza marítima recientemente desplegada, donde las lanchas rápidas y los buques de carga han transportado cocaína colombiana durante mucho tiempo. “Tienen un problema de ubicación. Están donde no deberían”.
No estaba claro al cierre de esta edición cuánto tiempo estarán Hegseth y Caine en Puerto Rico.