Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 9 de septiembre de 2025, p. 23

Madrid. Los abogados de Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, presentaron un recurso contra la decisión del juez instructor de su causa, Juan Carlos Peinado, para evitar que se conozcan sus correos electrónicos de los años recientes, al argumentar que se trata de una medida que “carece de motivación” y que además tendría una “repercusión mediática indiscutible”.

Gómez está imputada de cinco delitos: malversación de caudales o efectos públicos, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo, en un polémico proceso judicial que el propio Sánchez y el conjunto de su gobierno han calificado de “injustificado” y “sin fundamento”.

Antonio Camacho es el abogado de Begoña Gómez y es un experto jurista que además ha tenido diversos cargos en gobiernos presididos por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), el más destacado cuando fungió de secretario de Estado de Interior durante el periodo de José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del gobierno.