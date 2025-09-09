Martes 9 de septiembre de 2025, p. 23
Madrid. Los abogados de Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, presentaron un recurso contra la decisión del juez instructor de su causa, Juan Carlos Peinado, para evitar que se conozcan sus correos electrónicos de los años recientes, al argumentar que se trata de una medida que “carece de motivación” y que además tendría una “repercusión mediática indiscutible”.
Gómez está imputada de cinco delitos: malversación de caudales o efectos públicos, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo, en un polémico proceso judicial que el propio Sánchez y el conjunto de su gobierno han calificado de “injustificado” y “sin fundamento”.
Antonio Camacho es el abogado de Begoña Gómez y es un experto jurista que además ha tenido diversos cargos en gobiernos presididos por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), el más destacado cuando fungió de secretario de Estado de Interior durante el periodo de José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del gobierno.
En su estrategia de defensa, Camacho recibió con sorpresa la decisión del juez Peinado de ordenar una serie de diligencias para la incautación del correo electrónico de Begoña Gómez, desde que su esposo se convirtió en presidente del gobierno, en 2018, hasta la fecha.
Es una decisión que para el abogado Camacho “invade derechos fundamentales”.
El defensor argumentó que “el contenido de la providencia que acuerda la práctica de la diligencia carece de cualquier motivación, puesto que sólo hace referencia a la forma a la que ha llegado a conocimiento del juzgado el correo electrónico respecto al cual se adopta la medida, para inmediatamente acordar su práctica”, advierte el escrito de Camacho presentado ante la Audiencia Provincial de Madrid, que es la instancia judicial superior al juez Peinado.
La defensa de Begoña Gómez también alega que los correos electrónicos “pueden guardar datos, fotografías, documentos que delimitan un ámbito que forma parte de los aspectos más íntimos de la personalidad”.