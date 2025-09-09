▲ El todavía primer ministro francés debe presentar hoy su renuncia, pero en varias ciudades cientos de personas comenzaron a celebrar desde ayer su despedida. En la imagen, brindis en la ciudad de Pau, en el suroeste del país. Foto Afp

París. El Parlamento de Francia destituyó ayer al gobierno encabezado por François Bayrou en una votación de confianza, lo que desató una nueva crisis para la segunda economía más grande de Europa y que obliga al presidente Emmanuel Macron a buscar un quinto primer ministro en 12 meses.

La votación siguió a un tenso debate consagrado a la deuda pública, entre llamados a celebrar nuevas elecciones legislativas e incluso a la dimisión de Macron.

El mandatario nombrará a su quinto primer ministro desde 2024 “en los próximos días”, anunció la presidencia, al descartar la posibilidad de nuevos comicios.

Desde el fallido adelanto electoral del año pasado, Francia vive una profunda inestabilidad política sin mayorías parlamentarias estables, en un contexto de elevada deuda pública: alrededor de 114 por ciento del producto interno bruto.

El episodio más reciente de esta crisis fue la caída del primer ministro Bayrou en un intento de convencer a los diputados de apoyar su plan presupuestario para 2026, que prevé 44 mil millones de euros (51 mil 600 millones de dólares) de recortes.

Derrota anticipada

Aunque no estaba obligado a ello, el político de 74 años decidió someterse a una moción de confianza, considerada perdida de antemano: 364 diputados votaron en contra, entre ellos los opositores de izquierda y ultraderecha, así como algunos diputados aliados del gobierno, y solamente 194 a favor.

“Ustedes pueden derrocar al gobierno, pero no pueden borrar la realidad”, urgió en vano a los parlamentarios, a quienes alertó, entre interrupciones, de la situación de “emergencia vital” que enfrenta la segunda economía de la Unión Europea por su “sobrendeudamiento”.

El viernes, la agencia Fitch debe anunciar su nueva calificación sobre la deuda soberana de Francia. En marzo ya advirtió que la degradaría si no lograba aplicar un “plan creíble” que permita reducirla a mediano plazo.

El todavía primer ministro debe presentar hoy su renuncia, según su entorno. En varias ciudades de Francia cientos de personas celebraron ayer su despedida.

Su plan de recortes, que incluía la supresión de dos días feriados, relanzó el malestar social, que sacudió el primer mandato de Macron con el movimiento de los “chalecos amarillos” (2018-2019).