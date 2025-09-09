Macron hará nombramiento en el cargo; descarta elección anticipada
Martes 9 de septiembre de 2025, p. 23
París. El Parlamento de Francia destituyó ayer al gobierno encabezado por François Bayrou en una votación de confianza, lo que desató una nueva crisis para la segunda economía más grande de Europa y que obliga al presidente Emmanuel Macron a buscar un quinto primer ministro en 12 meses.
La votación siguió a un tenso debate consagrado a la deuda pública, entre llamados a celebrar nuevas elecciones legislativas e incluso a la dimisión de Macron.
El mandatario nombrará a su quinto primer ministro desde 2024 “en los próximos días”, anunció la presidencia, al descartar la posibilidad de nuevos comicios.
Desde el fallido adelanto electoral del año pasado, Francia vive una profunda inestabilidad política sin mayorías parlamentarias estables, en un contexto de elevada deuda pública: alrededor de 114 por ciento del producto interno bruto.
El episodio más reciente de esta crisis fue la caída del primer ministro Bayrou en un intento de convencer a los diputados de apoyar su plan presupuestario para 2026, que prevé 44 mil millones de euros (51 mil 600 millones de dólares) de recortes.
Derrota anticipada
Aunque no estaba obligado a ello, el político de 74 años decidió someterse a una moción de confianza, considerada perdida de antemano: 364 diputados votaron en contra, entre ellos los opositores de izquierda y ultraderecha, así como algunos diputados aliados del gobierno, y solamente 194 a favor.
“Ustedes pueden derrocar al gobierno, pero no pueden borrar la realidad”, urgió en vano a los parlamentarios, a quienes alertó, entre interrupciones, de la situación de “emergencia vital” que enfrenta la segunda economía de la Unión Europea por su “sobrendeudamiento”.
El viernes, la agencia Fitch debe anunciar su nueva calificación sobre la deuda soberana de Francia. En marzo ya advirtió que la degradaría si no lograba aplicar un “plan creíble” que permita reducirla a mediano plazo.
El todavía primer ministro debe presentar hoy su renuncia, según su entorno. En varias ciudades de Francia cientos de personas celebraron ayer su despedida.
Su plan de recortes, que incluía la supresión de dos días feriados, relanzó el malestar social, que sacudió el primer mandato de Macron con el movimiento de los “chalecos amarillos” (2018-2019).
Para mañana está prevista una jornada de protestas impulsada mediante las redes sociales bajo el lema “Bloqueemos todo”. Los sindicatos llamaron a una huelga “masiva” para el 18 de septiembre.
En este contexto, la presión se cierne sobre Macron, cuya tarea se anuncia complicada, máxime cuando las líneas rojas y los vetos cruzados de cada partido vuelven casi imposible lograr una mayoría estable.
El mandatario abogó la semana pasada por mirar a su izquierda e intentar atraer a la oposición socialista al gobierno actual, formado por su alianza centrista y el partido conservador Los Republicanos (LR).
“Estamos listos, que venga a buscarnos”, indicó el diputado socialista Boris Vallaud, quien precisó, no obstante, que le corresponde formar gobierno a la “izquierda”, vencedora de las legislativas de 2024.
El ex primer ministro y diputado oficialista Gabriel Attal propuso un “acuerdo de interés general” entre fuerzas políticas durante los próximos 18 meses para superar el bloqueo hasta el final del mandato de Macron en 2027.
La líder ultraderechista Marine Le Pen estimó que un nuevo gobierno caería en los próximos meses durante el debate de los presupuestos para 2026, por lo que llamó a Macron a convocar elecciones legislativas anticipadas, una “obligación” moral.
Le Pen no podría presentarse a los comicios al estar condenada a una pena de inhabilitación por malversación de fondos públicos europeos. Su juicio de apelación tendrá lugar entre el 13 de enero y el 12 de febrero próximos.
Según los sondeos, estos comicios dejarían de nuevo una asamblea dividida en tres bloques: izquierda, centroderecha y ultraderecha, y sin mayorías estables, aunque con un ascenso de la ultraderecha y una debacle del oficialismo.
La caída de un nuevo gobierno podría impeler a Macron a la dimisión. El presidente ya descartó este escenario, que 64 por ciento de franceses quiere según un sondeo reciente de Odoxa-Backbone, y que la izquierda radical ya reclama.
“Bayrou cayó (...) Macron ahora está en primera línea frente al pueblo. Él también debe irse”, escribió el líder izquierdista Jean-Luc Mélenchon en la red social X.