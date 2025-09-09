Mundo
Martes 9 de septiembre de 2025
Denuncia abandono del presidente Arce cuando se embarazó
 
Periódico La Jornada
Martes 9 de septiembre de 2025, p. 22

La Paz., Una mujer denunció al presidente de Bolivia, Luis Arce, por abandonarla cuando estaba embarazada en 2024, informó el Ministerio Público en un caso ante el cual el gobernante prevé defenderse, pese a que no confirmó ni negó la acusación. La denunciante fue funcionaria de una oficina jurídica del mandatario. En la querella a la que accedió Afp, la presunta afectada dijo que en 2024 le informó que esperaba un hijo suyo. Arce “negó la paternidad y nos dejó completamente solos y abandonados”.

