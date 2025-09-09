Reuters

Periódico La Jornada

Martes 9 de septiembre de 2025, p. 22

Nueva York., Un tribunal federal de apelaciones rechazó este lunes anular el veredicto de un jurado por 83.3 millones de dólares contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por dañar la reputación de la escritora E. Jean Carroll en 2019, cuando negó su demanda por violación.

El Tribunal de Apelaciones del segundo circuito de Estados Unidos en Manhattan rechazó el argumento de Trump de que el veredicto de enero de 2024 debía ser anulado porque merecía inmunidad presidencial ante la demanda.

El mismo tribunal confirmó el 13 de junio el veredicto, separado de 5 millones de dólares del jurado contra Trump en mayo de 2023 por una difamación similar y por agresión sexual.

Carroll, de 81 años, ex columnista de la revista Elle, acusó a Trump de atacarla alrededor de 1996 en un vestidor de los grandes almacenes Bergdorf Goodman. Trump negó por primera vez su demanda en junio de 2019, al decir a un reportero que Carroll “no era mi tipo” y que inventó la historia para vender su libro de memorias ¿Para qué necesitamos a los hombres?