Washington. Legisladores demócratas difundieron una presunta carta de cumpleaños enviada por Donald Trump en 2003 al depredador sexual Jeffrey Epstein, la cual contiene un sugerente dibujo de la silueta de una mujer desnuda con un mensaje de felicitación.

Los opositores del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, instancia que investiga la forma en que se llevó adelante una pesquisa criminal sobre Epstein, publicaron la nota en redes sociales después de que fue entregada por los administradores del patrimonio del criminal sexual (la carta está en https://short-url.org/197rV).

El mensaje fue escrito dentro del dibujo de una mujer, está firmado por Trump y es parte de un libro de cartas de los amigos del financiero en ocasión de su cumpleaños 50, que fue compilado por su ex socia Ghislaine Maxwell, quien purga una condena de 20 años de prisión por complicidad con el depredador sexual.

Otra página del libro completo publicado por el comité mostró una foto de Epstein con otro hombre y una mujer con el rostro oscurecido que sostenía un cheque por 22 mil 500 dólares firmado “DJTRUMP”, reportó USA Today en su portal.

Horas después de divulgar la misiva, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó: “está muy claro que el presidente no hizo este dibujo y no lo firmó”, y calificó la acción de “informaciones falsas destinadas a alimentar el complot demócrata”.