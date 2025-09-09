Lanzan ofensiva en Chicago
Martes 9 de septiembre de 2025, p. 22
Washington. La Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos levantó ayer las restricciones a las agresivas tácticas de aplicación de la ley migratoria, al permitir que se reanuden las redadas contra inmigrantes en el sur de California, el último triunfo para el gobierno del presidente Donald Trump en el máximo tribunal.
Un tribunal federal en julio, y luego una corte de apelaciones federal en agosto, habían prohibido hasta nuevo aviso a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) detener a personas únicamente por su raza, idioma, trabajo o ubicación, pero seis magistrados levantaron la suspensión contra el criterio de los tres togados progresistas.
La decisión 6-3 siguió un patrón de al menos permitir temporalmente algunas de las políticas más duras del gobierno republicano. El efecto neto, mientras tanto, es que Trump sigue adelante en muchas áreas que considera más críticas.
El máximo tribunal no fundamentó su decisión, pero uno de los jueces conservadores, Brett Kavanaugh, expresó su apoyo al señalar que “la inmigración ilegal es particularmente pronunciada en la región de Los Ángeles”, con una proporción de migrantes en situación irregular estimada en 10 por ciento de la población.
Por el contrario, en nombre de los tres progresistas, la jueza Sonia Sotomayor, la primera latina nombrada a la Suprema Corte, manifestó su desacuerdo. “No deberíamos tener que vivir en un país donde el gobierno pueda detener a cualquiera que tenga apariencia latina, hable español y parezca ocupar un empleo de bajos salarios”, escribió.
La fiscal general, Pam Bondi, afirmó que el fallo era una “enorme victoria” que permitía a los agentes de ICE “seguir patrullando California de forma itinerante sin microgestión judicial”.
El Departamento de Seguridad Interior (DHS) indicó que sus agentes “seguirían inundando la zona de Los Ángeles” tras la orden judicial. Al mismo tiempo, lanzó en Chicago una ofensiva contra los inmigrantes que acuden a ciudades santuario que denominó Operación Midway Blitz.
“Tendrá como objetivo a los inmigrantes ilegales criminales que acudieron en masa a Chicago e Illinois porque sabían que el gobernador (J.B) Pritzker y sus políticas de santuario los protegerían y les permitirían vagar libremente por las calles estadunidenses”, declaró la agencia en un comunicado.
La oficina estadunidense informó que la operación sería en honor a Katie Abram, una de dos mujeres de Illinois que murieron en enero en un incidente vial. Un jurado investigador acusó a un guatemalteco indocumentado de 29 años de atropellarlas.
La titular del DHS, Kristi Noem, afirmó que no cree que la detención de unos 300 sudcoreanos durante una redada el jueves pasado en la planta de Hyundai en Georgia pueda disuadir la inversión extranjera en el país, e insistió en que las medidas firmes significan que no hay incertidumbre sobre las políticas del gobierno federal.
“Es una gran oportunidad para asegurarnos de que todas las empresas estén tranquilas de que cuando vengan a Estados Unidos sabrán cuáles son las reglas del juego.”