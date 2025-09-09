Afp, Ap y Reuters

Periódico La Jornada

Martes 9 de septiembre de 2025, p. 22

Washington. La Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos levantó ayer las restricciones a las agresivas tácticas de aplicación de la ley migratoria, al permitir que se reanuden las redadas contra inmigrantes en el sur de California, el último triunfo para el gobierno del presidente Donald Trump en el máximo tribunal.

Un tribunal federal en julio, y luego una corte de apelaciones federal en agosto, habían prohibido hasta nuevo aviso a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) detener a personas únicamente por su raza, idioma, trabajo o ubicación, pero seis magistrados levantaron la suspensión contra el criterio de los tres togados progresistas.

La decisión 6-3 siguió un patrón de al menos permitir temporalmente algunas de las políticas más duras del gobierno republicano. El efecto neto, mientras tanto, es que Trump sigue adelante en muchas áreas que considera más críticas.

El máximo tribunal no fundamentó su decisión, pero uno de los jueces conservadores, Brett Kavanaugh, expresó su apoyo al señalar que “la inmigración ilegal es particularmente pronunciada en la región de Los Ángeles”, con una proporción de migrantes en situación irregular estimada en 10 por ciento de la población.

Por el contrario, en nombre de los tres progresistas, la jueza Sonia Sotomayor, la primera latina nombrada a la Suprema Corte, manifestó su desacuerdo. “No deberíamos tener que vivir en un país donde el gobierno pueda detener a cualquiera que tenga apariencia latina, hable español y parezca ocupar un empleo de bajos salarios”, escribió.