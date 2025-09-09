Martes 9 de septiembre de 2025, p. 21
Madrid. El presidente del gobierno de España, el socialista Pedro Sánchez, presentó ayer una serie de medidas para impedir que naveguen o recorran su territorio medios de transporte con armas y material bélico con destino final Israel.
Al tiempo, la administración del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, prohibió la entrada a su país de dos destacadas integrantes del Ejecutivo español: la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y la ministra de Infancia, Sira Rega, de la coalición Sumar, el ala más izquierdista del gobierno.
Las relaciones diplomáticas entre ambos países están al mínimo. El canciller español, José Manuel Albares, llamó a consultas a la responsable de la embajada de Israel en España, Ana Salomón, para que explique por qué el gobierno de Netanyahu calificó a Madrid de “antisemita” y “corrupto”.
La decisión del gobierno de Sánchez de cerrar el territorio español a cualquier tráfico o comercio de armas con destino final a Israel fue celebrada por Hamas, que en un comunicado aseguró que “representa un paso político y moral significativo en el marco de los esfuerzos internacionales para detener la guerra de genocidio, hambre y desplazamiento contra nuestro pueblo palestino en la franja de Gaza”.
El canciller israelí, Gideon Saar, acusó al gobierno español de antisemitismo después de que Pedro Sánchez anunció las medidas para “detener el genocidio en Gaza”, informó Afp.
“Queda claro el intento de la administración corrupta de Sánchez de distraer la atención de graves escándalos de corrupción, por medio de una campaña continuada contra Israel y antisemita”, escribió Saar en un largo mensaje en la red X.
Saar instó a España, así como a Francia, a crear un Estado palestino en “territorios propios”.