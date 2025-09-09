Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 9 de septiembre de 2025, p. 21

Madrid. El presidente del gobierno de España, el socialista Pedro Sánchez, presentó ayer una serie de medidas para impedir que naveguen o recorran su territorio medios de transporte con armas y material bélico con destino final Israel.

Al tiempo, la administración del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, prohibió la entrada a su país de dos destacadas integrantes del Ejecutivo español: la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y la ministra de Infancia, Sira Rega, de la coalición Sumar, el ala más izquierdista del gobierno.

Las relaciones diplomáticas entre ambos países están al mínimo. El canciller español, José Manuel Albares, llamó a consultas a la responsable de la embajada de Israel en España, Ana Salomón, para que explique por qué el gobierno de Netanyahu calificó a Madrid de “antisemita” y “corrupto”.

La decisión del gobierno de Sánchez de cerrar el territorio español a cualquier tráfico o comercio de armas con destino final a Israel fue celebrada por Hamas, que en un comunicado aseguró que “representa un paso político y moral significativo en el marco de los esfuerzos internacionales para detener la guerra de genocidio, hambre y desplazamiento contra nuestro pueblo palestino en la franja de Gaza”.