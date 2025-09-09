A salvo, pasajeros y tripulantes; la nave sí tuvo daños: GSF
Martes 9 de septiembre de 2025, p. 21
Sidi Bou Said., La Global Sumud Flotilla (GSF) denunció que anoche que su buque principal, el Family Boat, “fue atacado por un dron en aguas tunecinas”, lo que provocó un incendio. Afirmó que “los seis pasajeros y tripulantes a bordo se encuentran a salvo”, y publicó en Instagram un video tomado por otra embarcación de la flotilla, el cual muestra el impacto del proyectil https://shorturl.at/LTJcP.
La GSF acusó “actos de agresión destinados a descarrilar (su) travesía”, y reiteró que “nuestra misión pacífica de romper el bloqueo de Gaza y solidarizarnos con su pueblo continúa con determinación y resolución”.
Agregó que la nave sufrió daños en la cubierta y el almacén bajo.
La Guardia Nacional tunecina afirmó que no había detectado “ninguna nave no tripulada” tras el anuncio de la flotilla.
“Según las conclusiones preliminares, se produjo un incendio en los chalecos salvavidas a bordo de un barco anclado a 50 millas (80.5 kilómetros) del puerto de Sidi Bou Said y procedente de España”, aseguró a la Afp Houcem Eddine Jebabli, portavoz de esa fuerza.
La Guardia Nacional planteó la hipótesis de que el incendio fue provocado en uno de los chalecos salvavidas “como resultado de un encendedor o una colilla encendida de cigarrillo”.
Previamente se divulgó que en la embarcación atacada estaba la activista ambientalista sueca Greta Thunberg.
Para seguir el trayecto de la GSF se puede consultar https://globalsumudflotilla.org/es/tracker/
Francesca Albanese, relatora especial de la Organización de Naciones Unidas para los Territorios Palestinos Ocupados, pidió protección urgente para la tripulación de la GSF tras el ataque en Túnez.
“Hay declaraciones actuales contra la flotilla, amenazándola, por supuesto desde Israel”, agregó tras señalar que “no hay otro Estado que proteja actualmente este barco, aparte de Túnez, creando para ello un puerto seguro”.
Se espera que las decenas de embarcaciones de la GSF y que zarparon de Barcelona el 31 de agosto, partan este miércoles desde el puerto de Sidi Bou Said, próximo a la capital tunecina rumbo al enclave palestino con unos 300 voluntarios de hasta 44 países.