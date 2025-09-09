Afp y Europa Press

Periódico La Jornada

Martes 9 de septiembre de 2025, p. 21

Sidi Bou Said., La Global Sumud Flotilla (GSF) denunció que anoche que su buque principal, el Family Boat, “fue atacado por un dron en aguas tunecinas”, lo que provocó un incendio. Afirmó que “los seis pasajeros y tripulantes a bordo se encuentran a salvo”, y publicó en Instagram un video tomado por otra embarcación de la flotilla, el cual muestra el impacto del proyectil https://shorturl.at/LTJcP.

La GSF acusó “actos de agresión destinados a descarrilar (su) travesía”, y reiteró que “nuestra misión pacífica de romper el bloqueo de Gaza y solidarizarnos con su pueblo continúa con determinación y resolución”.

Agregó que la nave sufrió daños en la cubierta y el almacén bajo.

La Guardia Nacional tunecina afirmó que no había detectado “ninguna nave no tripulada” tras el anuncio de la flotilla.

“Según las conclusiones preliminares, se produjo un incendio en los chalecos salvavidas a bordo de un barco anclado a 50 millas (80.5 kilómetros) del puerto de Sidi Bou Said y procedente de España”, aseguró a la Afp Houcem Eddine Jebabli, portavoz de esa fuerza.