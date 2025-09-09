Tiroteo en Jerusalén deja 6 muertos
Condena la ONU la “retórica genocida” de dirigentes israelíes
Martes 9 de septiembre de 2025, p. 21
Deir Al Balah., El ejército de Israel derribó ayer un cuarto edificio de 12 pisos, en una jornada que se saldó con al menos 52 palestinos abatidos y más de 320 heridos. En Jerusalén, seis personas murieron y 12 resultaron heridas en un ataque a tiros en una parada de autobús.
Un video que fue analizado por la agencia de verificación de datos Sanad de Al Jazeera mostró el momento en que la torre As Salam, en el centro de la ciudad de Gaza, fue alcanzada por tres misiles.
El ejército israelí indicó en un comunicado que presuntos sospechosos “operan en una zona cercana al edificio” para llevar a cabo acciones contra sus tropas desplegadas en la franja de Gaza.
Detalló que antes de la ofensiva “realizó acciones para reducir la posibilidad de dañar a civiles”, en referencia a la orden de evacuación emitida previamente por el vocero en árabe de las fuerzas israelíes, Avichai Adrai. En días recientes, Israel destruyó múltiples edificios de gran altura en la zona, con el argumento de que Hamas coloca ahí infraestructura de vigilancia.
En el tiroteo de Ramot, en Jerusalén Este, la cadena estatal israelí Kan Tv reportó que la agresión fue autoría de dos palestinos de las aldeas cisjordanas de Qatanna y Al Qubeiba, en Ramallah, quienes iban armados con una pistola y una metralleta improvisada.
La policía indicó que un soldado israelí y civiles que estaban en el lugar mataron a tiros a dos agresores. Más tarde, autoridades informaron del arresto de una tercera persona implicada en el tiroteo.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien debía comparecer ante el tribunal en el juicio en su contra por corrupción, se atrasó tras acudir al lugar de la agresión. Francia, Alemania y la Unión Europea condenaron el ataque en Jerusalén.
Respuesta a los crímenes
“Afirmamos que esta operación es una respuesta natural a los crímenes de la ocupación y a la guerra de exterminio que libra contra nuestro pueblo”, declaró en un comunicado Hamas, que no asumió la responsabilidad del tiroteo, e instó a los palestinos de Cisjordania reocupada a intensificar la confrontación contra el plan de colonos de ocupar el territorio.
En un video, Netanyahu declaró que “en dos días hemos derruido 50 torres terroristas, y este es sólo el principio de la intensificación de las maniobras terrestres en ciudad de Gaza. Le digo a los residentes: han sido advertidos, ¡váyanse ahora!”
El ministro israelí de Seguridad, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, responsabilizó al Tribunal Supremo del ataque en Ramot, después de que el juzgado emitiera la víspera un fallo a favor de que los presos palestinos reciban alimento suficiente.
“Simplemente incomprensible que el Supremo de Israel emita fallos como éste. Hablan de una mejora de las condiciones de los presos palestinos y entonces el terrorismo vuelve a asomar la cabeza”, apuntó, informó The Times of Israel.
El alto comisionado de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, criticó la “retórica genocida” de los dirigentes israelíes sobre Gaza; de igual manera, el ministerio de Salud de Gaza difundió que al menos 64 mil 522 personas han sido abatidas y 163 mil 96 resultaron heridas desde el inicio de los bombardeos de Israel contra la franja de Gaza, tras la violenta incursión de Hamas en el sur israelí, el 7 octubre de 2023.