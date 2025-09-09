▲ Las fuerzas militares del régimen de Tel Aviv bombardearon ayer la torre Vision, ocupada por oficinas, en la parte occidental de la ciudad de Gaza. Foto Xinhua

Ap, Europa Press, Xinhua, Afp, Sputnik y Reuters

Periódico La Jornada

Martes 9 de septiembre de 2025, p. 21

Deir Al Balah., El ejército de Israel derribó ayer un cuarto edificio de 12 pisos, en una jornada que se saldó con al menos 52 palestinos abatidos y más de 320 heridos. En Jerusalén, seis personas murieron y 12 resultaron heridas en un ataque a tiros en una parada de autobús.

Un video que fue analizado por la agencia de verificación de datos Sanad de Al Jazeera mostró el momento en que la torre As Salam, en el centro de la ciudad de Gaza, fue alcanzada por tres misiles.

El ejército israelí indicó en un comunicado que presuntos sospechosos “operan en una zona cercana al edificio” para llevar a cabo acciones contra sus tropas desplegadas en la franja de Gaza.

Detalló que antes de la ofensiva “realizó acciones para reducir la posibilidad de dañar a civiles”, en referencia a la orden de evacuación emitida previamente por el vocero en árabe de las fuerzas israelíes, Avichai Adrai. En días recientes, Israel destruyó múltiples edificios de gran altura en la zona, con el argumento de que Hamas coloca ahí infraestructura de vigilancia.

En el tiroteo de Ramot, en Jerusalén Este, la cadena estatal israelí Kan Tv reportó que la agresión fue autoría de dos palestinos de las aldeas cisjordanas de Qatanna y Al Qubeiba, en Ramallah, quienes iban armados con una pistola y una metralleta improvisada.

La policía indicó que un soldado israelí y civiles que estaban en el lugar mataron a tiros a dos agresores. Más tarde, autoridades informaron del arresto de una tercera persona implicada en el tiroteo.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien debía comparecer ante el tribunal en el juicio en su contra por corrupción, se atrasó tras acudir al lugar de la agresión. Francia, Alemania y la Unión Europea condenaron el ataque en Jerusalén.