▲ El autobús de dos pisos que-dó partido tras ser arrollado por el tren en la vía Maravatío-Atla-comulco. Foto Ramsés Mercado

Israel Dávila

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 9 de septiembre de 2025, p. 27

Atlacomulco, Méx., El chofer de un autobús que intentó ganar el paso a un tren de carga ocasionó un accidente en la carretera federal Maravatío-Atlacomulco, que dejó 10 personas muertas y 56 lesionadas (34 mujeres y 22 hombres. Se ignora aún el paradero del conductor.

El siniestro ocurrió ayer poco después de las 6:47, en la vialidad de tres carriles por sentido que une a Atlacomulco con los municipios de El Oro y San Felipe del Progreso, en la cual hay avisos de la cercanía de las vías férreas, pero no plumas que impidan el paso.

A esa hora, la carretera tenía carga vehicular y no obstante el ferrocarril pitó para alertar a los automovilistas de que estaban en la confluencia con los rieles, el chofer del camión decidió cruzar al lado opuesto y la locomotora impactó al autobús, propiedad de la empresa Herradura de Plata, el cual se partió en dos y el tren lo arrastró por más de 200 metros.

Los videos del impacto que circularon por redes sociales muestran cómo quedó destruida la unidad de dos pisos, que salió a las 6:30 de San Felipe del Progreso con destino a la Central del Norte, en la Ciudad de México.

Los pasajeros que viajaban en el piso de arriba del autobús prácticamente quedaron expuestos, y tras el impacto se observó en filmaciones que se movían con dificultad. Quienes estaban abajo fueron los más afectados, pues varios de ellos quedaron prensados entre los fierros.

Las autoridades reportaron en un inicio ocho decesos, cifra que para el mediodía se elevó a 10, pues se encontraron dos cuerpos más abajo del motor del camión. Siete de las víctimas mortales eran mujeres y tres varones.

Se informó que 18 personas fueron trasladadas al Hospital General de Atlacomulco y otras 11 a la clínica 252 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en ese mismo municipio.