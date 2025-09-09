Isaí Guarneros y Yadira Llaven / La Jornada de Oriente

Periódico La Jornada

Martes 9 de septiembre de 2025, p. 26

Puebla, Pue., La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla informó ayer de la liberación de 11 de las 12 personas reportadas como desaparecidas entre el 10 y 11 de agosto pasado, en Amozoc. Durante la conferencia que encabeza el gobernador morenista Alejandro Armenta Mier, la fiscal Idamis Pastor Betancourt precisó que los 12 jóvenes fueron reclutados contra su voluntad para actividades delictivas. Expuso que siete jóvenes fueron liberados en la madrugada y declararon ante la Fiscalía Especializada en la Investigación de Desaparición Forzada de Personas y Cometida por Particulares. Los otros hombres y la única mujer privada de la libertad ya están en sus domicilios. Pastor Betancourt señaló que a partir de las denuncias de las familias se desplegó el pasado sábado un operativo de búsqueda. Los jóvenes fueron enganchados con una falsa oferta de trabajo publicada en redes sociales, donde al parecer los llevarían al estado de Jalisco. Mientras, los parientes de las víctimas, que solicitaron el anonimato por te-mor a represalias, dijeron que los jóvenes regresaron por voluntad propia tras la presencia de la fuerzas de seguridad en la zona.