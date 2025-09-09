Leopoldo Ramos, corresponsal

Martes 9 de septiembre de 2025

Sabinas, Coah., Dieciséis trabajadores quedaron atrapados ayer en la tarde en una mina de arrastre propiedad de la empresa Dumac, en el ejido El Mezquite, municipio de Sabinas, luego de un accidente ocurrido alrededor de las 16 horas, cuando el malacate que jalaba el carro de acero en el que los mineros salían del socavón se rompió, provocando que la unidad cayera al fondo del yacimiento. Tres trabajadores lograron salir a la superficie, avisaron de lo ocurrido y confirmaron que 16 de sus compañeros permanecen adentro. Autoridades federales y estatales activaron un operativo de rescate con brigadistas y cuerpos de auxilio especializados. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social en la región carbonífera informó que todos los mineros atrapados están vivos. La esposa de uno de los obreros confirmó que pudo hablar vía telefónica con su familiar tras el accidente, lo que dio certeza a las autoridades y familiares sobre las condiciones en que se encuentran. La expectativa oficial es que, en las próximas horas los mineros sean rescatados. En tanto, la zona permanece bajo resguardo de corporaciones de seguridad y protección civil.