Martín Hernández Alcántara

La Jornada de Oriente

Periódico La Jornada

Martes 9 de septiembre de 2025, p. 26

Puebla, Pue., Comunidades de la Sierra Nororiental y del Norte de Puebla celebraron 11 años de resistencia frente a las concesiones mineras. Durante la 45 Asamblea de Planes de Vida, el colectivo Atepetapianij y los abogados que han acompañado el proceso entregaron el expediente completo de esta lucha, documento que servirá para sistematizar la experiencia y trazar lineamientos en la construcción de protocolos de consulta desde los territorios.

En la junta auxiliar de San Antonio Rayón, la comunidad denunció que la alcaldesa Jael Peña Lobato intenta imponer un parque en un espacio que históricamente ha sido destinado al deporte, lo que ha generado división entre los habitantes debido a métodos coercitivos utilizados por el ayuntamiento.

La asamblea concluyó con acuerdos que marcan las próximas líneas de acción. La lucha se mantiene, señalaron que la siguiente reunión se llevará a cabo en San Antonio Rayón.