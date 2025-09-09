▲ Elementos de Protección Civil rescataron ayer a familias atrapadas en sus domicilios tras desbordarse el río Texcuyuapan, en Tapachula, Chiapas. Foto La Jornada

Martes 9 de septiembre de 2025

Un arroyo crecido por las lluvias arrastró una camioneta con sus ocupantes en el municipio de Súchil, Durango., Cuatro cadáveres de los pasajeros han sido recuperados, y testigos del percance aseguraron que en el vehículo viajaban al menos cinco personas. Mientras, decenas de familias fueron desalojadas de colonias de Tapachula, Chiapas, debido a inundaciones y el desbordamiento del río Texcuyuapan –que cruza toda la ciudad de norte a sur–, resultado de aguaceros.

El incidente con la camioneta ocurrió la tarde del domingo en la comunidad indígena Juan de Michis. La fuerza del arroyo fue tal que se llevó el automotor; entonces, personas que esperaban cruzar el cauce en sus transportes pidieron apoyo a autoridades.

La Coordinación Estatal de Protección Civil duranguense informó que cuando su equipo llegó al lugar, habitantes ya habían encontrado los cuerpos de dos menores flotando en el río. La búsqueda continuó, y ayer a las 10:45 horas recuperaron los cadáveres de dos mujeres a más de tres kilómetros del sitio del percance.

En tanto, equipos de emergencia y policías desplegaron un operativo de auxilio a la población de Tapachula, en la cual se debió desalojar a vecinos de Barrio Nuevo, Texcuyuapan, Lomas del Soconusco, Janeiro Monroy, Galaxias, Coapantes, y 11 de Septiembre, pues “algunas personas quedaron atrapadas dentro de sus hogares y otras en sus vehículos”, dijo una fuente de seguridad que participó en las tareas.

A su vez, el Sistema Estatal de Protección Civil alertó que las intensas precipitaciones continuarán en Chiapas por el acercamiento de la onda tropical 31 y un canal de baja presión, por lo que llamó a la población a extremar precauciones.

En la radio local se recordó que en octubre próximo se cumplen 20 años de que Tapachula y otras 40 demarcaciones chiapanecas más fueron devastadas por el huracán Stan, una tercera parte del territorio estatal.

En la zona metropolitana de Monterrey, Nuevo León, chubascos hicieron salir de madre al arroyo La Chueca, que dejó graves afectaciones en la colonia El Huajuquito del municipio de Santiago, entre ellos daños a cinco vehículos que fueron arrastrados.