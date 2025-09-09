Estados
Agentes reprimen protesta de buscadoras en Zacatecas
Corresponsal
Periódico La Jornada
Martes 9 de septiembre de 2025, p. 25

Zacatecas, Zac., Mientras David Monreal daba la bienvenida ayer a los diputados federales Pedro Haces y Ricardo Monreal Ávila, invitados especiales de su cuarto Informe de gobierno, afuera del palacio de convenciones de Zacatecas, miembros de la Fuerza de Reacción Inmediata de Zacatecas (FRIZ), reprimieron a madres buscadoras que exigían localizar a sus seres queridos, entre las víctimas de desaparición forzada, que en la entidad suman 4 mil.

En el puente peatonal del bulevar Héroes de Chapultepec, las integrantes de los colectivos Sangre de mi Sangre y Escarabajos colgaron en los barandales mantas y un tejido rojo. Era una manifestación pacífica, pero hasta ahí llegó el grupo de choque de la FRIZ, a desalojarlas, porque con su protesta, se les advirtió, “iba a provocar un accidente al distraer a los automovilistas”.

Comenzaron los forcejeos y los gritos, las mujeres trataron de defender sus pancartas y el tejido que ellas elaboraron por más de tres años en plazas públicas de Fresnillo, Guadalupe y Zacatecas. Discutieron con los uniformados, algunos de los cuales portaban armas largas, y de pronto, uno de ellos arremetió:

“Ustedes y los desaparecidos se van a la verg…”, gritó el comandante de la FRIZ, que no dio su nombre; enseguida los agentes arrancaron las mantas y se llevaron todo en una patrulla. Tras el incidente, las mujeres se retiraron y una docena de reporteros y fotógrafos de medios locales, eran mantenidos a raya por la FRIZ, para impedirles realizar la cobertura.

Más tarde, Sangre de mi Sangre, denunció el acto de represión, en el que “varias de sus integrantes fueron insultadas y amenazadas por fuerzas de seguridad del estado”.

 

 

 

