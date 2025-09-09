Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Martes 9 de septiembre de 2025, p. 25

Tras la multitudinaria movilización contra la violencia en Sinaloa, antier, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló: “estamos trabajando” para pacificar el estado.

En la mañanera de ayer, a pregunta en torno a la situación que se enfrenta en esa entidad, la mandataria federal señaló que la violencia se desató a raíz de la extracción irregular, captura y entrega a Estados Unidos de Ismael El Mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa.

El “cómo se dio la detención de El Mayo Zambada… generó esta disputa dentro del grupo delictivo que ha llevado a estos niveles de violencia”.

Con la aprehensión del capo, en julio del año pasado, se ha registrado una serie de enfrentamientos entre las células de la organización delictiva conocidas como Los Mayos y Los Chapitos, lo que ha dejado mil 709 asesinatos, según el Consejo Estatal de Seguridad.

Sheinbaum volvió a cuestionar que hasta ahora Estados Unidos no haya dado a México información en torno a la captura del cofundador del cártel de Sinaloa. “Por cierto, no tenemos esa información, ¿verdad?”.

El plan incluye presencia permanente de efectivos

La jefa del Ejecutivo refirió que la estrategia para pacificar la entidad incluye la presencia permanente de efectivos del Ejército, de la Guardia Nacional y de la Marina, además de que el gabinete de seguridad sesiona cada 15 días en la entidad.