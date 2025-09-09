▲ Un elemento de la Unidad Policial de Operaciones Especiales de Oaxaca porta un fusil Arad de la firma Israel Weapon Industries, misma que surte a las fuerzas de defensa de ese país. Foto Carolina Jiménez

Jorge A. Pérez Alfonso

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 9 de septiembre de 2025, p. 25

Oaxaca, Oax., El gobierno de Oaxaca, encabezado por el morenista Salomón Jara Cruz, entregó ayer rifles de asalto de la marca Israel Weapon Industries (IWI) modelo Arad, adquiridos a la empresa IWI, perteneciente al grupo del empresario armamentista israelí Samy Katsav.

Según Karina Barón Ortiz, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (Sesesp), se trata de 75 fusiles semiautomáticos con un cañón de 14.5 pulgadas, calibre 5.56.

En entrevista colectiva al término del acto realizado en el Parque Primavera, en esta capital, se preguntó a la funcionaria por qué fue adquirido el armamento israelí; sin embargo se deslindó y señaló que la compra es responsabilidad de la Secretaría de la Defensa Nacional, única autorizada para hacerlo.

Un reportero preguntó: secretaria, ¿cuál fue la razón para comprar armamento israelí sabiendo que se está llevando a cabo un holocausto en Palestina, sobre todo en Gaza, y que la presidenta (Claudia Sheinbaum) tiene una posición muy clara y Naciones Unidas ha condenado incluso al gobierno de Israel?

–La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana nos solicitó a nosotros, como secretariado, y al gobierno del estado, la renovación de armamento viejo, de más de 40 años, que estaba ya en condiciones no operativas. Entonces, esto es para no poner en riesgo ni a los ciudadanos ni a los policías cuando estén en casos de operatividad, en alguna emergencia o alguna necesidad, cuenten con herramientas modernas y actualizadas. Es un remplazo del armamento ya obsoleto.

El periodista insistió: ¿pero necesariamente de Israel?

–Hay un control del armamento que se compra y en los proveedores ahí se hace un concurso y la licitación se nos notifica.

–¿Qué opina de lo que está ocurriendo en la franja de Gaza con el pueblo palestino?