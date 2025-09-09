César Arellano García

Martes 9 de septiembre de 2025, p. 9

Un juez de distrito negó la suspensión al cantante Christian Nodal para que tenga acceso a la carpeta de investigación que se inició en su contra. Está acusado de presuntamente falsificar contratos con su productora.

El músico, cantante y compositor mexicano mantiene un pleito con su disquera, ya que disputa una supuesta exclusividad y los derechos de sus grabaciones, que la empresa afirma le pertenecen.

El conflicto surgió cuando Nodal intentó separarse de la disquera, la cual sostuvo que existía un compromiso legal que el cantante no podía romper unilateralmente, por ello lo demandó ante un juez civil.

Nodal inició un nuevo juicio de amparo ante el juzgado sexto de distrito en materia penal en la Ciudad de México en contra del agente del Ministerio Público de la Federación titular de la Célula II-5 FELIC de la CDMX, para que le permitiera el registro de 14 de agosto 2025 de la carpeta de investigación, pero no especificó los actos que reclama.

Por eso, el juez Juan Mateo Brieba de Castro negó ordenar a las autoridades que le permitan conocer la indagatoria y le pidió que “precise en forma clara y concreta cuál es el acto o acto que reclama. Asimismo, solicita la suspensión para efectos de que se le expidan las copias auténticas de las constancias que obran dentro de la carpeta investigación y se les permita el acceso a la carpeta mencionada.