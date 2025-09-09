Afp y Ep

Washington. Rick Davies, el cantante y cofundador del grupo de rock británico Supertramp, murió el sábado a los 81 años, tras una lucha de más de 10 años contra un cáncer, anunció el domingo la banda.

Davies cofundó en 1969, junto con Roger Hodgson, Supertramp, un grupo de rock progresivo que se hizo conocido por éxitos como Breakfast in America y Goodbye Stranger. Ganó dos premios Grammy.

“Fue la voz y el pianista detrás de las canciones más emblemáticas de Supertramp, dejando una huella indeleble en la historia de la música rock”, afirmó un mensaje publicado en la página del grupo.

“Su voz conmovedora y su toque inconfundible en el Wurlitzer se convirtieron en el corazón del sonido de la banda”, agregó el grupo.

Davies nació en 1944 en Swindon en el Reino Unido y murió en su residencia en Long Island, en Estados Unidos, reportaron varios medios.

El músico, que era cantante y tecladista, fue diagnosticado de mieloma múltiple, un tipo de cáncer de la sangre. “Como coautor, junto con su compañero Roger Hodgson, fue la voz y el pianista detrás de las canciones más icónicas de Supertramp, dejando una marca indeleble en la historia de la música rock. Su voz conmovedora y su inconfundible toque en el Wurlitzer se convirtieron en el latido del sonido de la banda”, señaló el grupo en un comunicado publicado en su página web oficial.