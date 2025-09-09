Martes 9 de septiembre de 2025, p. 8
Washington. Rick Davies, el cantante y cofundador del grupo de rock británico Supertramp, murió el sábado a los 81 años, tras una lucha de más de 10 años contra un cáncer, anunció el domingo la banda.
Davies cofundó en 1969, junto con Roger Hodgson, Supertramp, un grupo de rock progresivo que se hizo conocido por éxitos como Breakfast in America y Goodbye Stranger. Ganó dos premios Grammy.
“Fue la voz y el pianista detrás de las canciones más emblemáticas de Supertramp, dejando una huella indeleble en la historia de la música rock”, afirmó un mensaje publicado en la página del grupo.
“Su voz conmovedora y su toque inconfundible en el Wurlitzer se convirtieron en el corazón del sonido de la banda”, agregó el grupo.
Davies nació en 1944 en Swindon en el Reino Unido y murió en su residencia en Long Island, en Estados Unidos, reportaron varios medios.
El músico, que era cantante y tecladista, fue diagnosticado de mieloma múltiple, un tipo de cáncer de la sangre. “Como coautor, junto con su compañero Roger Hodgson, fue la voz y el pianista detrás de las canciones más icónicas de Supertramp, dejando una marca indeleble en la historia de la música rock. Su voz conmovedora y su inconfundible toque en el Wurlitzer se convirtieron en el latido del sonido de la banda”, señaló el grupo en un comunicado publicado en su página web oficial.
Hodgson y Davies formaron el grupo que se convertiría en Supertramp en 1969 y, aunque la formación cambió numerosas veces, se les recuerda sobre todo por el periodo 1973-1983, cuando ambos actuaron con Dougie Thomson en el bajo, Bob Siebenberg en la batería y John Helliwell en el saxofón.
En ese lapso produjeron su álbum de adelanto antes de conseguir su mayor éxito con Breakfast In America (1979), que produjo los exitosos sencillos The Logical Song, Breakfast in America, Goodbye Stranger y Take the Long Way Home.
Hodgson abandonó la banda en 1983 y publicó álbumes en solitario, Davies acabó convirtiéndose en el único miembro que permaneció siempre en la banda a lo largo de su historia.
En 2015, el cantante anunció que padecía un mieloma múltiple, un tipo de cáncer de la médula ósea, y comenzó un “tratamiento agresivo” que obligó a Supertramp a cancelar una gira europea, pero la lucha contra la enfermedad lo consumió y el grupo nunca volvió a subir a los escenarios.