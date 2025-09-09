▲ El dibujante Liniers y el “cancionista” Kevin Johansen hicieron un concierto ilustrado y pusieron a bailar al público unas cumbias medio sicodélicas el domingo pasado en la CDMX. Foto Luis Castillo

▲ El dibujante Liniers y el “cancionista” Kevin Johansen hicieron un concierto ilustrado y pusieron a bailar al público unas cumbias medio sicodélicas el domingo pasado en la CDMX. Foto Luis Castillo

Juan José Olivares

Periódico La Jornada

Martes 9 de septiembre de 2025, p. 8

Dos niños argentinos, uno de 61 años y el otro de 51, han jugado en muchos escenarios a contar historias. Uno, cantando sus propias letras con piezas suaves, nostálgicas y profundas. El otro, interpretando esas rolas con dibujos. Todo al mismo tiempo y en una pantalla que refleja lo sucedido en cada narración sonora.

Ellos han creado, por tres lustros, un libro en vivo o un concierto ilustrado. Mejor dicho, hacen un performance que une dos artes, la música y la plástica y la noche del domingo no sólo replicaron ese show, sino que, en el colofón de su presentación, pusieron a bailar en el proscenio del Teatro de la Ciudad Esperanza Iris a unas 100 personas. Lo hicieron con dos cumbias medio sicodélicas de nombre Guacamole y Cumbiera intelectual, sabrosa sabrosura de Kevin Johansen, quien no es cantautor, sino un “cancionista”, como él mismo se ha descrito. O sea, es un “canta-actor”, porque también actúa en el escenario, pero nunca un “cansautor”, porque no es para nada solemne.

Desde hace años se unió con esa otra alma creativa del área de las artes plásticas: Ricardo Siri Liniers (Buenos Aires, 1973), quien empezó haciendo fanzines, publicó la tira Bonjour en el diario Página/12 y, desde 2002 publica Macanudo todos los días en el diario La Nación. También lo hace cada semana en El País. Tiene 30 libros ilustrados y es una figura en su área.

Kevin Johansen, un argentino que tuvo la osadía de nacer en Alaska, hace pop, música latina, cumbia amazónica, pero también está influido por la milonga, la cumbia, el tango, así como el funk y el reggae.

La tarde noche del domingo, Johansen hizo un recorrido por sus canciones más reconocidas, mientras Liniers, con tiza, pastel, óleo y mucha creatividad, las improvisó, ilustró y recreó en dibujos en tiempo real sobre una pantalla colocada como fondo del escenario.

Arte, música y humor chido

Arte, música, amistad y humor inteligente se unieron en el recinto del Centro Histórico, donde se gestó un pequeño mundo de música e ilustraciones que envolvió a una entregada audiencia. La energía de la música y de los colores se fusionaron y complementaron para hallar la fórmula de una nueva expresión que detonó la edición de Desde que te Madrid, disco en vivo grabado en el Teatro Albéniz de Madrid en 2024 y lanzado en 2025.