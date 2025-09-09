▲ Gael García Bernal, Tilda Swinton, Javier Bardem y Mark Ruffalo están entre los actores que se solidarizaron con el pueblo palestino. Foto Afp y Facebook

Europa Press

Periódico La Jornada

Martes 9 de septiembre de 2025, p. 7

Madrid. Tilda Swinton, Mark Ruffalo, Gael García Bernal, Javier Bardem, Olivia Colman o Yorgos Lanthimos son algunos de los más de mil 400 profesionales de la industria cinematográfica que han firmado un acuerdo comprometiéndose a no trabajar con instituciones cinematográficas o empresas israelíes que, según denuncian, se encuentran “implicadas en el genocidio y el apartheid contra el pueblo palestino”.

“Como cineastas, actores, trabajadores de la industria cinematográfica e instituciones, reconocemos el poder del cine para dar forma a las percepciones. En este momento urgente de crisis, en el que muchos de nuestros gobiernos están permitiendo la carnicería en Gaza, debemos hacer todo lo posible para abordar la complicidad en ese horror implacable”, señala el comienzo del texto publicado por Film Workers for Palestine y que ya lleva más de mil 400 firmantes.

Entre las estrellas que han suscrito este compromiso se encuentran Mark Ruffalo, Gael García Bernal, Javier Bardem, Olivia Colman, Tilda Swinton, Ayo Edebiri, Julie Christie, Ilana Glazer, Rebecca Hall, Aimee Lou Wood y Debra Winger. También hay directores como Yorgos Lanthimos, Ava DuVernay, Asif Kapadia o Mike Leigh.

“El más alto tribunal del mundo, la Corte Internacional de Justicia, ha dictaminado que existe un riesgo plausible de genocidio en Gaza y que la ocupación y el apartheid de Israel contra los palestinos son ilegales. Defender la igualdad, la justicia y la libertad para todas las personas es un profundo deber moral que ninguno de nosotros puede ignorar. Por ello, debemos pronunciarnos ahora por el daño causado al pueblo palestino”, afirman en el texto.

Respondemos al llamamiento de los realizadores palestinos, que han instado a la industria cinematográfica internacional a rechazar el silencio, el racismo y la deshumanización, así como a “hacer todo lo humanamente posible para poner fin a la complicidad” en su opresión, continúa el comunicado.

“Inspirados por Cineastas Unidos contra el Apartheid, que se negaron a proyectar sus películas en la Sudáfrica del apartheid, nos comprometemos a no proyectar películas, a no aparecer ni a trabajar de ningún modo con instituciones cinematográficas israelíes –incluidos festivales, cines, emisoras y productoras– que estén implicadas en el genocidio y el apartheid contra el pueblo palestino. Los ejemplos de complicidad incluyen encubrir o justificar el genocidio y el apartheid, o asociarse con el gobierno que los comete”, finaliza el texto.

Preguntas y mecanismos legales

Dicho compromiso incluye además una sección de preguntas frecuentes que explica cómo identificar qué instituciones cinematográficas israelíes se consideran implicadas. Según esta guía, los principales festivales de cine de Israel –como el Festival de Jerusalén, el Festival Internacional de Haifa, Docaviv y TLVFest– continúan colaborando con el gobierno israelí mientras se cometen actos que los principales expertos definen como genocidio contra los palestinos en Gaza, y señala que el grueso de las productoras, distribuidoras, agentes de ventas, cines y otras instituciones cinematográficas israelíes no han respaldado plenamente los derechos internacionales reconocidos del pueblo palestino.