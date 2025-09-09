Julio Gutiérrez

Periódico La Jornada

Martes 9 de septiembre de 2025, p. 20

Durante el primer semestre, y pese a la incertidumbre generada por las políticas de Estados Unidos, México mantuvo un sólido dinamismo comercial, afirmó BBVA.

La firma recalcó que el impacto de los aranceles que ha aplicado la administración encabezada por Donald Trump –los cuales “constituyen una violación directa de los compromisos del T-MEC”– han sido limitados, y el fenómeno de la relocalización de empresas, mejor conocido como nearshoring, “no será solo una ventaja temporal, sino que se convertirá en el pilar del modelo de crecimiento de México durante la próxima década.

“A pesar de las amenazas arancelarias y la retórica anticomercio de Estados Unidos, el dinamismo comercial de México se mantiene sólido, como lo reflejan las cifras de junio de 2025”, indicó el área de estudios económicos de BBVA en un análisis especial.

Precisó que las exportaciones mensuales han oscilado de manera consistente entre 50 mil y 56 mil millones de dólares en los últimos 15 meses, mientras las importaciones se han ubicado entre 49 mil y 53 mil millones de dólares, lo que resulta en un balance comercial ligeramente positivo.