Durante el primer semestre, y pese a la incertidumbre generada por las políticas de Estados Unidos, México mantuvo un sólido dinamismo comercial, afirmó BBVA.
La firma recalcó que el impacto de los aranceles que ha aplicado la administración encabezada por Donald Trump –los cuales “constituyen una violación directa de los compromisos del T-MEC”– han sido limitados, y el fenómeno de la relocalización de empresas, mejor conocido como nearshoring, “no será solo una ventaja temporal, sino que se convertirá en el pilar del modelo de crecimiento de México durante la próxima década.
“A pesar de las amenazas arancelarias y la retórica anticomercio de Estados Unidos, el dinamismo comercial de México se mantiene sólido, como lo reflejan las cifras de junio de 2025”, indicó el área de estudios económicos de BBVA en un análisis especial.
Precisó que las exportaciones mensuales han oscilado de manera consistente entre 50 mil y 56 mil millones de dólares en los últimos 15 meses, mientras las importaciones se han ubicado entre 49 mil y 53 mil millones de dólares, lo que resulta en un balance comercial ligeramente positivo.
Planteó que de enero a junio de 2025, de acuerdo con el Inegi, las exportaciones acumuladas alcanzaron 312 mil 728 millones de dólares y las importaciones sumaron 311 mil 795 millones, lo que resulta en un superávit de mil 432 millones de dólares.
BBVA destacó que en el primer semestre la inversión extranjera directa acumuló 55 mil 600 millones de dólares, un crecimiento de 8.2 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.
Las reinversiones de utilidades representaron 81.9 por ciento de IED durante el primer semestre, lo que “refleja la confianza de las empresas que ya operan en México para ampliar sus operaciones”, puntualizó el banco.