Martes 9 de septiembre de 2025, p. 20
Los pagos con tarjetas bancarias sin ingresar el número de identificación personal en la terminal punto de venta son cómodos, rápidos y evitan que se saturen los sistemas. Sin embargo, cada banco asume el riesgo de esas transacciones, en las que basta con acercar el plástico al dispositivo de cobro para que la compra sea autorizada en segundos.
Martín Celaya, ex presidente del Comité de Medios de Pago de la Asociación de Bancos de México, y Marco Carrera, ex director de estudios de mercado de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), comentaron que los tarjetahabientes deben activar alertas para evitar que su plástico sea usado por otra persona si se extravía o es robado.
Martín Celaya aseguró que el uso de la tecnología sin contacto ha sido impulsado por los bancos, pero aún falta habilitar muchas terminales de cobro para esta modalidad. “Cada banco establece el monto máximo autorizado para tecnología sin contacto, con base en sus estadísticas”.
Las instituciones financieras que atienden a personas de menores ingresos pueden autorizar límites de hasta mil pesos, por ejemplo; sin embargo, si el perfil del usuario es de mayor consumo, el banco puede establecer un techo hasta de 10 mil pesos.
Recordó que los bancos permiten que los usuarios fijen límites de gasto mediante las aplicaciones de teléfono. A su vez, los bancos aplican medidas basadas en los patrones de consumo de sus clientes, con las cuales acotan el riesgo de fraude y robo de identidad en los pagos sin contacto.
Los analistas comentaron que mientras más operaciones se realicen más ganan los proveedores de las terminales de cobro (Prosa y E-global), que reciben una parte de la comisión que se cobra al comercio.
“Los desarrolladores de tecnologías, como Visa y Mastercard, han promovido el uso de los medios de pago sin contacto (contactless), pero la verdad es que sí implica un riesgo. Es mejor introducir la tarjeta y capturar el NIP (número de identificación personal)”, mencionó Marco Carrera.
Martín Celaya expuso que es poco probable que en lugares concurridos como el Metro alguien acerque una terminal de cobro sin contacto a la cartera de una persona y realice un cargo indebido.
“El consejo es tener activas las alertas del banco, que llegan cuando se efectúa alguna operación, e incluso apagar la tarjeta. Las aplicaciones dan esa opción”, aseguró .