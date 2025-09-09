Jessika Becerra

Periódico La Jornada

Martes 9 de septiembre de 2025, p. 20

Los pagos con tarjetas bancarias sin ingresar el número de identificación personal en la terminal punto de venta son cómodos, rápidos y evitan que se saturen los sistemas. Sin embargo, cada banco asume el riesgo de esas transacciones, en las que basta con acercar el plástico al dispositivo de cobro para que la compra sea autorizada en segundos.

Martín Celaya, ex presidente del Comité de Medios de Pago de la Asociación de Bancos de México, y Marco Carrera, ex director de estudios de mercado de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), comentaron que los tarjetahabientes deben activar alertas para evitar que su plástico sea usado por otra persona si se extravía o es robado.

Martín Celaya aseguró que el uso de la tecnología sin contacto ha sido impulsado por los bancos, pero aún falta habilitar muchas terminales de cobro para esta modalidad. “Cada banco establece el monto máximo autorizado para tecnología sin contacto, con base en sus estadísticas”.

Las instituciones financieras que atienden a personas de menores ingresos pueden autorizar límites de hasta mil pesos, por ejemplo; sin embargo, si el perfil del usuario es de mayor consumo, el banco puede establecer un techo hasta de 10 mil pesos.