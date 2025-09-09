Martes 9 de septiembre de 2025, p. 19
Impulsados por la desaceleración del mercado laboral en Estados Unidos publicado el viernes y por el aumento en las apuestas sobre los recortes de tasas de la Reserva Federal (Fed), y a la espera del Paquete Económico 2026 en México, el mercado accionario nacional alcanzó un nuevo máximo histórico, mientras el peso mexicano extendió sus ganancias frente al dólar.
El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) ganó ayer 0.28 por ciento para cerrar en 60 mil 649.76 puntos, un nivel sin precedente en sus casi 47 años, el sexto en lo que va del año.
Con este movimiento, el principal índice accionario acumuló un avance de 1.9 por ciento en septiembre y de 22.17 en lo que va de 2025.
Dentro del IPC, 19 de las 36 empresas que lo conforman terminaron en terreno positivo. Las de mayor avance fueron Qualitas (3.68 por ciento); Peñones y Orbia (2.29 y 1.93, en ese orden). Por el lado negativo, Televisa, Controladora Alpek y Cuervo fueron las más rezagadas.
La moneda mexicana registró una apreciación diaria de 0.30 por ciento, a 18.6587 pesos por dólar spot, en medio de la debilidad de la divisa estadunidense, acumulando una apreciación frente al dólar de 9.56 por ciento en este 2025.
De acuerdo con datos del Banco de México, el tipo de cambio operó entre un máximo de 18.6900 unidades y un mínimo de 18.6240 unidades.
Anoche, la Secretaría de Hacienda entregó el Paquete Económico de 2026, donde resaltan los criterios de política económica, el costo de la deuda y los planes del déficit público.
En tanto, al cierre de la Bolsa de Nueva York, el Nasdaq avanzó 0. 21 por ciento a máximos históricos, en 45 mil 798.70 puntos; el S&P 500 creció 0.21, a 6 mil 495.15 enteros y el Dow Jones ganó 0.25, a 45 mil 514.95 enteros.
Más temprano, en las bolsas asiáticas, la que destacó fue la Nikkei de Tokio, con un avance de 1.5 por ciento, tras la renuncia del primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, luego de la derrota en las elecciones parlamentarias de julio.
Por su parte, el oro superó 3 mil 600 dólares tras el repunte en las apuestas a recortes de tasas en Estados Unidos. El lingote alcanza un nuevo récord al subir alrededor de 0.5 por ciento, impulsado por un informe de empleo estadunidense inesperadamente débil.
Los precios del petróleo subieron de forma moderada, sin verse muy afectados por el anuncio de un nuevo aumento de las cuotas de producción de la OPEP+.
El precio del barril Brent del mar del Norte, para entrega en noviembre, subió 0.79 por ciento, hasta 66.02 dólares. Su equivalente estadunidense, el West Texas Intermediate, con entrega en octubre, subió 0.63, hasta 62.26 dólares.