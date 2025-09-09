Clara Zepeda

Periódico La Jornada

Martes 9 de septiembre de 2025, p. 19

Impulsados por la desaceleración del mercado laboral en Estados Unidos publicado el viernes y por el aumento en las apuestas sobre los recortes de tasas de la Reserva Federal (Fed), y a la espera del Paquete Económico 2026 en México, el mercado accionario nacional alcanzó un nuevo máximo histórico, mientras el peso mexicano extendió sus ganancias frente al dólar.

El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) ganó ayer 0.28 por ciento para cerrar en 60 mil 649.76 puntos, un nivel sin precedente en sus casi 47 años, el sexto en lo que va del año.

Con este movimiento, el principal índice accionario acumuló un avance de 1.9 por ciento en septiembre y de 22.17 en lo que va de 2025.

Dentro del IPC, 19 de las 36 empresas que lo conforman terminaron en terreno positivo. Las de mayor avance fueron Qualitas (3.68 por ciento); Peñones y Orbia (2.29 y 1.93, en ese orden). Por el lado negativo, Televisa, Controladora Alpek y Cuervo fueron las más rezagadas.

La moneda mexicana registró una apreciación diaria de 0.30 por ciento, a 18.6587 pesos por dólar spot, en medio de la debilidad de la divisa estadunidense, acumulando una apreciación frente al dólar de 9.56 por ciento en este 2025.

De acuerdo con datos del Banco de México, el tipo de cambio operó entre un máximo de 18.6900 unidades y un mínimo de 18.6240 unidades.