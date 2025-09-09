Reuters, Ap y Xinhua

Periódico La Jornada

Martes 9 de septiembre de 2025, p. 19

Buenos Aires., Los mercados financieros de Argentina se desplomaron ayer en respuesta a una sorpresiva derrota del gobierno libertario en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires –donde se concentra 40 por ciento del padrón electoral–, antes de los comicios nacionales de medio término.

Este panorama avivó los temores sobre la capacidad del presidente Javier Milei para implementar su agenda de reformas económicas, cuando un sector de la población no cubre necesidades básicas.

La bolsa de Buenos Aires perdió un histórico 13.25 por ciento en pesos y de 16.2 en dólares en su índice líder S&P Merval.

Esto significó que de un nivel de 50 mil millones de dólares se pasó a uno de 43 mil 300 millones, es decir, la pérdida fue por 6 mil 700 millones de dólares.

A su vez, el peso mayorista cedió un sostenido 3.05 por ciento a mil 409 por cada dólar con seguimiento intervencionista del Tesoro, luego de anotar un piso intradiario de mil 450 unidades para la venta.

Por su parte, la deuda pública retrocedió 4.1 por ciento promedio, cuando el fondo global MSCI Argentina se desplomó 10 por ciento y se encaminó a su mayor pérdida diaria desde marzo de 2020.

Las acciones de las empresas argentinas que cotizan en Wall Street reportaron a su vez notables descensos hasta de 23 por ciento, lideradas por el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), el Banco Macro, el Grupo Supervielle y el Grupo Financiero Galicia.

No esperaban una victoria aplastante del peronismo

Agentes del mercado coincidieron en que el riesgo país pegó un salto considerable, lo que tiende a alejar inversiones en la economía real por las dudas políticas implícitas y un resurgimiento del peronismo como confrontación a los mercados.