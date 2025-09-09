Julio Gutiérrez

Periódico La Jornada

Martes 9 de septiembre de 2025, p. 18

En medio de la desaceleración de la economía, los financiamientos de la banca privada para el consumo han sido el motor de la cartera de crédito en el año, de acuerdo con las cifras más recientes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Al concluir julio, el portafolio de préstamos al consumo, que incluye tarjetas de crédito, préstamos de nómina y personales, entre otros, avanzó 10.3 por ciento en términos reales respecto al mismo mes del año pasado, según las estadísticas oficiales.

El saldo de la cartera pasó de un billón 579 mil 509 millones de pesos en julio de 2024 a un billón 800 mil 616 millones de pesos en el mismo mes de este año.

Los créditos comerciales tuvieron un avance de sólo 3.3 por ciento al cierre del séptimo mes del año, y los de vivienda despuntaron 2.6 por ciento, ambos en términos reales (al descontar la inflación). Sólo los financiamientos para consumo han crecido mes con mes a tasas de doble dígito.

Las estadísticas de la CNBV también muestran que, aunque hay una mayor demanda de este tipo de financiamientos, el índice de morosidad (Imor) no ha repuntado. Al concluir julio, dicho indicador en el segmento de consumo se situaba en 3.02 por ciento o el equivalente a unos 54 mil 378 millones de pesos.

Si el Imor a julio se compara con el del mismo mes del año pasado –que fue de 2.98 por ciento–, se observa un alza de 0.04 puntos porcentuales.