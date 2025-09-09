No pueden sobrevivir sin EU: asesor de Trump
En reunión virtual, China aboga por apertura e inclusión
Martes 9 de septiembre de 2025, p. 18
Brasilia. Los líderes de los países que forman el grupo BRICS rechazaron ayer en una reunión virtual el proteccionismo ante la ofensiva comercial lanzada por el presidente estadunidense, Donald Trump, quien impuso aranceles punitivos a varios países del bloque.
Convocada por el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, cuyo país preside este año el grupo de economías emergentes, la cita estaba llamada a mostrar unidad frente a las políticas de Estados Unidos.
En este sentido, el presidente chino, Xi Jinping, instó al bloque a “resistir cualquier forma de proteccionismo. Debemos defender el sistema multilateral de comercio, con la Organización Mundial del Comercio como eje central”, dijo ante Lula y sus pares ruso, Vladimir Putin, y sudafricano, Cyril Ramaphosa, entre otros.
“Las guerras comerciales y arancelarias libradas por cierto país han impactado gravemente en la economía mundial y perjudicado las reglas del comercio internacional. En esta coyuntura crítica, los países del BRICS, encontrándonos en la vanguardia del Sur global, debemos actuar con apego al espíritu del BRICS de apertura, inclusión y cooperación de ganancias compartidas, defender en conjunto el sistema multilateral del comercio, promover la cooperación del BRICS ampliado y construir la comunidad de futuro compartido de la humanidad”, añadió Xi.
“Debemos hacer valer nuestras respectivas fortalezas, profundizar la cooperación práctica y hacer más productiva nuestra cooperación en comercio, finanzas, ciencia y tecnología para fortalecer la base, la dinámica y la influencia de la cooperación del BRICS ampliado y ofrecer más beneficios prácticos a nuestros pueblos”, finalizó.
Por su parte, Lula afirmó que los países del BRICS son “víctimas” de prácticas comerciales “injustificadas e ilegales”. Sin nombrar a Estados Unidos, Lula expresó que “dividir para conquistar es la estrategia del unilateralismo”.
“El chantaje arancelario está siendo normalizado como instrumento para la conquista de mercados y para interferir en asuntos internos”, alertó el mandatario izquierdista.
Además, consideró que el comercio y la integración financiera de los países que forman el BRICS ofrecen una opción para mitigar los efectos del proteccionismo.
El canciller indio, Subrahmanyam Jaishankar, expresó: “Aumentar las barreras y complicar las transacciones no servirá de nada. Tampoco lo haría vincular las medidas comerciales con cuestiones no comerciales”.
El sudafricano Cyril Ramaphosa arremetió contra un entorno cada vez más proteccionista, producto de medidas arancelarias unilaterales, que “plantea grandes dificultades y peligros para el Sur global”.
Mientras, el asesor comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro, puso en duda la permanencia del BRICS, y adujo supuestas diferencias históricas entre algunos de sus miembros.
“No veo que la alianza BRICS dure mucho tiempo”, publicó Navarro en la red social X, y agregó: “Ninguno de estos países puede sobrevivir si no vende sus exportaciones a Estados Unidos”.