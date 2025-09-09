▲ El presidente ruso, Vladimir Putin, participó ayer desde Sochi, vía videoconferencia, en una reunión plenaria con mandatarios de otros países del grupo BRICS, entre ellos el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva (en la pantalla). Foto Ap

Afp, Xinhua y Sputnik

Periódico La Jornada

Martes 9 de septiembre de 2025, p. 18

Brasilia. Los líderes de los países que forman el grupo BRICS rechazaron ayer en una reunión virtual el proteccionismo ante la ofensiva comercial lanzada por el presidente estadunidense, Donald Trump, quien impuso aranceles punitivos a varios países del bloque.

Convocada por el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, cuyo país preside este año el grupo de economías emergentes, la cita estaba llamada a mostrar unidad frente a las políticas de Estados Unidos.

En este sentido, el presidente chino, Xi Jinping, instó al bloque a “resistir cualquier forma de proteccionismo. Debemos defender el sistema multilateral de comercio, con la Organización Mundial del Comercio como eje central”, dijo ante Lula y sus pares ruso, Vladimir Putin, y sudafricano, Cyril Ramaphosa, entre otros.

“Las guerras comerciales y arancelarias libradas por cierto país han impactado gravemente en la economía mundial y perjudicado las reglas del comercio internacional. En esta coyuntura crítica, los países del BRICS, encontrándonos en la vanguardia del Sur global, debemos actuar con apego al espíritu del BRICS de apertura, inclusión y cooperación de ganancias compartidas, defender en conjunto el sistema multilateral del comercio, promover la cooperación del BRICS ampliado y construir la comunidad de futuro compartido de la humanidad”, añadió Xi.

“Debemos hacer valer nuestras respectivas fortalezas, profundizar la cooperación práctica y hacer más productiva nuestra cooperación en comercio, finanzas, ciencia y tecnología para fortalecer la base, la dinámica y la influencia de la cooperación del BRICS ampliado y ofrecer más beneficios prácticos a nuestros pueblos”, finalizó.