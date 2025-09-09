Martes 9 de septiembre de 2025, p. 17
La calificadora Moody's Ratings mejoró ayer la nota crediticia de Petróleos Mexicanos (Pemex) y le asignó perspectiva estable, tras destacar el compromiso del gobierno para apoyar a la empresa estatal en el cumplimiento de sus obligaciones financieras.
El aumento de la calificación, de B3 a B1, se da un mes después de que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum anunció un plan para rescatar a la petrolera, que incluyó la colocación de 12 mil millones de dólares en bonos.
También contempla la creación de un fondo de inversión por 13 mil millones de dólares que servirá para apuntalar 21 proyectos de exploración y producción en conjunto con empresas privadas, así como un nuevo régimen tributario para disminuir su carga fiscal.
“La mejora de las calificaciones refleja un mayor compromiso de la actual administración para apoyar a Pemex en el cumplimiento de sus compromisos”, señaló Roxana Muñoz, ejecutiva sénior de Moody's Rating, citada en un comunicado.
Destacó que el plan estratégico 2025-2035 presentado por la administración federal “marca un cambio de enfoque”, con transacciones coordinadas para avanzar hacia “el fortalecimiento de la posición financiera” de Pemex en los próximos cinco años.
Muñoz advirtió, no obstante, que Pemex “continúa enfrentando desafíos estructurales persistentes” que seguirán presionando su desempeño financiero y resultarán en un flujo de caja libre negativo sostenido.
Pemex, la empresa más grande del país, duplicó su deuda en los últimos 20 años hasta alcanzar casi 106 mil millones de dólares, mientras su producción de petróleo se redujo a menos de la mitad.
Hasta el segundo trimestre de este año, la petrolera cargaba una deuda de 98 mil 800 millones de dólares, según su reporte financiero.
Su directiva espera que para diciembre próximo el pasivo descienda a 88 mil 800 millones de dólares y a 77 mil 300 millones en 2030.
Pemex, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Energía, está aplicando una estrategia de financiamiento mediante la cual México comprometerá futuras contribuciones similares a capital a Pemex mediante una estructura P-CAP de 12 mil millones de dólares, y financiará parcialmente las inversiones en el negocio de exploración y producción (upstream) y proveedores por medio de un fondo de inversión para la petrolera.
Si bien estas medidas brindan un alivio a corto plazo a las presiones de liquidez de Pemex, en particular en las líneas de crédito revolventes, los próximos vencimientos continúan reflejando importantes necesidades de financiamiento.