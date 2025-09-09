▲ Moody’s Ratings aumentó ayer la calificación crediticia de Petróleos Mexicanos y destacó el apoyo de la administración federal para que la empresa cumpla con sus compromisos financieros. La imagen fue tomada en la Refinería Olmeca, en el municipio de Paraíso, Tabasco. Foto Presidencia

Afp y Redacción

Periódico La Jornada

Martes 9 de septiembre de 2025, p. 17

La calificadora Moody's Ratings mejoró ayer la nota crediticia de Petróleos Mexicanos (Pemex) y le asignó perspectiva estable, tras destacar el compromiso del gobierno para apoyar a la empresa estatal en el cumplimiento de sus obligaciones financieras.

El aumento de la calificación, de B3 a B1, se da un mes después de que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum anunció un plan para rescatar a la petrolera, que incluyó la colocación de 12 mil millones de dólares en bonos.

También contempla la creación de un fondo de inversión por 13 mil millones de dólares que servirá para apuntalar 21 proyectos de exploración y producción en conjunto con empresas privadas, así como un nuevo régimen tributario para disminuir su carga fiscal.

“La mejora de las calificaciones refleja un mayor compromiso de la actual administración para apoyar a Pemex en el cumplimiento de sus compromisos”, señaló Roxana Muñoz, ejecutiva sénior de Moody's Rating, citada en un comunicado.

Destacó que el plan estratégico 2025-2035 presentado por la administración federal “marca un cambio de enfoque”, con transacciones coordinadas para avanzar hacia “el fortalecimiento de la posición financiera” de Pemex en los próximos cinco años.

Muñoz advirtió, no obstante, que Pemex “continúa enfrentando desafíos estructurales persistentes” que seguirán presionando su desempeño financiero y resultarán en un flujo de caja libre negativo sostenido.