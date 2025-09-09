Deportes
Boxeadora Ariadna Gil, a un paso de medalla en justa del orbe
 
Periódico La Jornada
Martes 9 de septiembre de 2025, p. a11

Atraída por el boxeo desde los ocho años, la jalisciense Ariadna Gil debutó con un triunfo en el Campeonato Mundial de Boxeo Liverpool 2025, donde por decisión unánime se impuso a la escocesa Stephanie Margaret Kernachan.

La boxeadora demostró contundencia en cada golpe para superar a su adversaria, que, por momentos, mostró un buen estilo para tratar de llevarse la victoria. Gil contrapuso su estilo para adjudicarse la victoria en la división de los 54 kilos y avanzar a los cuartos de final.

