Martes 9 de septiembre de 2025, p. a11
La presidenta Claudia Shein-baum aseveró que si hay indicios de actos de corrupción en la alcaldía Benito Juárez por la prohibición para el uso del estadio Ciudad de los Deportes, “que se denuncie e investigue”.
A pregunta sobre la disputa entre el equipo América y el titular de la demarcación, Luis Mendoza, la mandataria señaló: “Sería bueno que se denunciara si de verdad hay un acto de corrupción e intimidación, que se denuncie, que se investigue”, recalcó.
Felicitaciones
La Presidenta felicitó en la mañanera a los deportistas que han triunfado y pidió que se proyectara un video con los logros.
En las imágenes, se observa a las arqueras Maya Becerra, Mariana Bernal y Adriana Castillo, quienes ganaron el oro en tiro con arco en Gwangju. También el triunfo de Daniela Souza, el mismo metal en taekwondo en Lima.
Atletas le dieron a México 15 preseas en la Copa Panamericana San Salvador de Judo. Jorman Osuna y Ángel Cárdenas, ganaron plata en séptima etapa del Tour NORCECA Volleyball Confederation, además de que el ciclista Isaac del Toro se llevó el GP Industria & Artigianato.