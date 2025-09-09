Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Martes 9 de septiembre de 2025, p. a11

La presidenta Claudia Shein-baum aseveró que si hay indicios de actos de corrupción en la alcaldía Benito Juárez por la prohibición para el uso del estadio Ciudad de los Deportes, “que se denuncie e investigue”.

A pregunta sobre la disputa entre el equipo América y el titular de la demarcación, Luis Mendoza, la mandataria señaló: “Sería bueno que se denunciara si de verdad hay un acto de corrupción e intimidación, que se denuncie, que se investigue”, recalcó.

Felicitaciones

La Presidenta felicitó en la mañanera a los deportistas que han triunfado y pidió que se proyectara un video con los logros.