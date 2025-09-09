El objetivo mayor es clasificar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles
Tres semanas después de conseguir el bicampeonato en los World Games, la selección mexicana de Flag football ya tiene en la mira su próxima meta: lograr la clasificación al Campeonato Mundial 2026 en Alemania.
Lideradas por Diana Flores, las seleccionadas buscarán conseguir una de las cinco plazas que estarán disponibles en el Campeonato Continental que se realizará del 12 al 14 de septiembre en Panamá.
“Ha sido un proceso muy largo para estar aquí, demasiada disciplina para superar los procesos de selección y constancia para mantenerse en el equipo. Este es apenas el primer paso rumbo al objetivo mayor que es la clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028”, comentó Andrea Martínez.
México y Estados Unidos son los dos favoritos para llevarse el título en el certamen. Los dos titanes de la disciplina contarán en sus filas con Vanita Krouch, del equipo estadunidense, y Diana Flores como sus líderes en la defensa.
Estados Unidos encabeza el ranking mundial y venció a México en las últimas dos finales de Mundiales IFAF (Israel 2021 y Finlandia 2024).
“Tenemos la calidad para regresar a casa ya clasificadas al Mundial y ya ahí, tener nuestra revancha y vencerlas”, añadió Martínez, nacida en Monterrey, Nuevo León.
La selección femenil tendrá su primer enfrentamiento el 12 de septiembre ante Guatemala. Al torneo también asistirá el equipo varonil, que debutará el mismo día contra El Salvador.
“Estamos muy motivados y con la meta de estar entre los mejores, hemos entrenado mucho y la idea de conseguir una medalla para México nos alienta para dar nuestro máximo esfuerzo. Desde que se anunció que nuestro deporte estará en los Juegos tenemos el doble de ganas de ser los mejores”, comentó el capitán Alonso Gaxiola, quien sueña con competir en Los Ángeles.
Previo a la presentación de los jugadores para el Continental, los equipos fueron abanderados por Rommel Pacheco, titular de la Conade.
“Este certamen es mucho más que una competencia, es la antesala de la historia, porque el flag football está a un paso de vivir su momento más grande: su debut en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028”, dijo.
El ex clavadista destacó el nivel de ambas selecciones y el futuro que tienen de cara a la justa veraniega en poco menos de tres años. “Tenemos a la mejor generación de jugadoras y jugadores listos para conquistar el continente y seguir escribiendo historia”, agregó el yucateco en un comunicado.
México ha construido una reputación de élite en la disciplina gracias a su estructura competitiva, el talento de sus selecciones y una base social en escuelas, ligas y parques de todo el país. Con 12 integrantes en la plantilla, el equipo combina experiencia, juventud y una especialización por posición que dio resultados en escenarios internacionales.