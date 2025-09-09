▲ Las selecciones femenil y varonil fueron abanderadas en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos de Alto Rendimiento. Foto Conade

Adriana Díaz Reyes

Periódico La Jornada

Martes 9 de septiembre de 2025, p. a11

Tres semanas después de conseguir el bicampeonato en los World Games, la selección mexicana de Flag football ya tiene en la mira su próxima meta: lograr la clasificación al Campeonato Mundial 2026 en Alemania.

Lideradas por Diana Flores, las seleccionadas buscarán conseguir una de las cinco plazas que estarán disponibles en el Campeonato Continental que se realizará del 12 al 14 de septiembre en Panamá.

“Ha sido un proceso muy largo para estar aquí, demasiada disciplina para superar los procesos de selección y constancia para mantenerse en el equipo. Este es apenas el primer paso rumbo al objetivo mayor que es la clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028”, comentó Andrea Martínez.

México y Estados Unidos son los dos favoritos para llevarse el título en el certamen. Los dos titanes de la disciplina contarán en sus filas con Vanita Krouch, del equipo estadunidense, y Diana Flores como sus líderes en la defensa.

Estados Unidos encabeza el ranking mundial y venció a México en las últimas dos finales de Mundiales IFAF (Israel 2021 y Finlandia 2024).

“Tenemos la calidad para regresar a casa ya clasificadas al Mundial y ya ahí, tener nuestra revancha y vencerlas”, añadió Martínez, nacida en Monterrey, Nuevo León.

La selección femenil tendrá su primer enfrentamiento el 12 de septiembre ante Guatemala. Al torneo también asistirá el equipo varonil, que debutará el mismo día contra El Salvador.