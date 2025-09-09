Martes 9 de septiembre de 2025, p. a10
México cierra la Fecha FIFA de septiembre con un partido amistoso en Nashville ante Corea del Sur, rival que venció a Estados Unidos el fin de semana en Nueva Jersey (2-0) y con el que se ha enfrentado en escenarios internacionales como el Mundial de 1998, los Juegos Olímpicos (1948), Copa Confederaciones (2001) y los cuartos de final de la Copa Oro 2002. El entrenador nacional Javier Aguirre, quien afronta su tercera etapa al frente de un ciclo mundialista, tiene sólo dos recesos más en el año –octubre y noviembre– para delimitar la nómina de jugadores que representarán al país en 2026. Lo que espera antes de llegar a la fecha límite es que no se repitan errores que casi le cuestan partidos, como el 0-0 del sábado contra Japón.
“Tenemos que ser más atrevidos. A veces se presenta una jugada fácil y elegimos no correr riesgos, que sea otro el que se equivoque”, sostiene en conferencia de prensa desde la capital de Tenesi, donde el representativo mexicano –con la única baja de Édson Álvarez por lesión– cierra este martes su gira de preparación por Estados Unidos. “Frente a Japón pudimos hacer mucho más y por nuestras propias limitaciones no nos atrevimos. Si dimos un paso hacia atrás, soy el primer culpable de ello. Yo les digo quién y cómo debe jugar. No eludo mi responsabilidad”.
Desde que asumió el cargo de seleccionador, en agosto de 2024, Aguirre devolvió al Tricolor a la conquista de trofeos en Concacaf: en 2025 obtuvo la Liga de Naciones y, más tarde, la Copa Oro. La rotación de jugadores, sin embargo, ha dificultado el proceso de identificación con una idea de juego. “Los equipos se hacen de atrás hacia adelante. Es una frase muy trillada, pero pudiera ser cierto, porque es mucho más fácil defender que atacar. Pero hemos ganado una estructura”, excusa.
La experiencia en los anteriores mundiales que dirigió –Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010– permite al cuerpo técnico nacional evaluar detalles específicos en las convocatorias. “No es suficiente con ver a los nuevos comer y entrenar, porque en los partidos está la verdad”, subraya el Vasco y eso lo lleva a resaltar las virtudes de Corea del Sur, “un rival con jugadores mucho más agresivos, acostumbrados a competir al límite del reglamento”.