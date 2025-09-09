Alberto Aceves

México cierra la Fecha FIFA de septiembre con un partido amistoso en Nashville ante Corea del Sur, rival que venció a Estados Unidos el fin de semana en Nueva Jersey (2-0) y con el que se ha enfrentado en escenarios internacionales como el Mundial de 1998, los Juegos Olímpicos (1948), Copa Confederaciones (2001) y los cuartos de final de la Copa Oro 2002. El entrenador nacional Javier Aguirre, quien afronta su tercera etapa al frente de un ciclo mundialista, tiene sólo dos recesos más en el año –octubre y noviembre– para delimitar la nómina de jugadores que representarán al país en 2026. Lo que espera antes de llegar a la fecha límite es que no se repitan errores que casi le cuestan partidos, como el 0-0 del sábado contra Japón.

“Tenemos que ser más atrevidos. A veces se presenta una jugada fácil y elegimos no correr riesgos, que sea otro el que se equivoque”, sostiene en conferencia de prensa desde la capital de Tenesi, donde el representativo mexicano –con la única baja de Édson Álvarez por lesión– cierra este martes su gira de preparación por Estados Unidos. “Frente a Japón pudimos hacer mucho más y por nuestras propias limitaciones no nos atrevimos. Si dimos un paso hacia atrás, soy el primer culpable de ello. Yo les digo quién y cómo debe jugar. No eludo mi responsabilidad”.