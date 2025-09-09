Alberto Aceves

Periódico La Jornada

Martes 9 de septiembre de 2025, p. a10

Como ocurre con otros acontecimientos deportivos, la Copa Mundial de futbol genera tensiones y dificultades relacionadas con la sobrecarga de infraestructuras, el carácter limitado de los recursos naturales y la falta de estrategias de movilidad. La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción advierte que la inversión pública en obras y servicios, que se mantiene en torno a 2.5 por ciento del producto interno bruto, resulta insuficiente, por lo que es necesario elevarla a por lo menos 4 por ciento. Aunque los estadios en México cuentan con certificación de la FIFA en estándares de edificación sustentable, el gasto más importante está en la comunidad, en escuchar a los vecinos y que las mejoras respondan también a sus necesidades, no sólo a la de los turistas, dice a La Jornada Guillermo Bernal, urbanista y fundador de Placemaking México.

En la gestión de desarrollo urbano, incluido el transporte e infraestructura, la Federación Mexicana de Futbol estima una inversión de mil 385 millones de dólares sólo en Guadalajara, donde se disputarán cuatro partidos y uno de la selección nacional en fase de grupos; 3 mil 195 millones de dólares en la Ciudad de México, sede de cinco encuentros, además de la inauguración del torneo y otro juego del Tri en primera ronda; y 3 mil 866 millones de dólares en Monterrey, que recibirá tres cotejos en el inicio y uno de treintaidoceavos de final. Al ser inmuebles ya construidos o remodelados, “el reto de las autoridades está en hacer sostenibles los servicios de transporte y movilidad a mediano y largo plazo, porque esos planes hoy todavía no existen”, agrega.

Para la mayoría de los países anfitriones de un Mundial, lo que ocurre después de la competencia es la resaca del exceso de optimismo. Edificios y complejos deportivos suelen convertirse en inmensos elefantes blancos que caen en desuso o son abandonados como el estadio Neza 86, en el estado de México, o el 974 de Qatar, sedes de varios partidos en las ediciones de 1986 y 2022. “La inversión puede ser baja, pero el gasto más importante está en la comunidad, en niños, señoras y personas mayores que son quienes realmente van a quedarse en esos lugares”, explica el especialista.

“No se trata sólo de construir cosas. ¿Qué va a pasar cuando se inunde calzada de Tlalpan? ¿Dónde va a estar el equipo de desazolve necesario para tales afectaciones? Es necesario ver más allá de la competencia y de un solo grupo de población. Con ayuda del gobierno de la Ciudad de México y el sector privado, hemos recuperado 18 canchas deportivas de piso duro, las cuales estaban en malas condiciones y están siendo mejoradas para el Mundial. Lo más importante es que los vecinos sean parte de la celebración, que las usen, no las vandalicen ni las abandonen cuando termine el torneo”.