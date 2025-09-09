Martes 9 de septiembre de 2025, p. 5
Berlín. El director de orquesta alemán Christoph von Dohnanyi, considerado uno de los grandes de su generación, falleció a los 95 años, anunció ayer la radio pública NDR.
Christoph von Dohnanyi falleció en Múnich “a pocos días de cumplir 96 años”, precisó NDR.
Hendrik Lünenborg, director general de la radio, habló de una “gran pérdida” y rindió homenaje a “una de las figuras más importantes de la música internacional”.
Nacido en Berlín, Von Dohnanyi era nieto del compositor y director de orquesta húngaro Ernst von Dohnanyi. Su padre, tío y varios familiares fueron parte de la resistencia contra el nazismo.
Es conocido sobre todo por haber dirigido durante casi 20 años la Orquesta de Cleveland, en Estados Unidos, de 1984 a 2002.
También fue director invitado en grandes óperas europeas en Viena, Londres, París o Zúrich, así como en el Festival de Salzburgo.
Además, dirigió la Ópera Estatal de Hamburgo entre 1978 y 1982, y la de Fráncfort como director musical.