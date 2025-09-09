Afp

Berlín. El director de orquesta alemán Christoph von Dohnanyi, considerado uno de los grandes de su generación, falleció a los 95 años, anunció ayer la radio pública NDR.

Christoph von Dohnanyi falleció en Múnich “a pocos días de cumplir 96 años”, precisó NDR.

Hendrik Lünenborg, director general de la radio, habló de una “gran pérdida” y rindió homenaje a “una de las figuras más importantes de la música internacional”.

Nacido en Berlín, Von Dohnanyi era nieto del compositor y director de orquesta húngaro Ernst von Dohnanyi. Su padre, tío y varios familiares fueron parte de la resistencia contra el nazismo.