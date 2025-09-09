Martes 9 de septiembre de 2025, p. 5
El sector académico de la Unión de Sindicatos del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Usinbal), integrada por cuatro representaciones gremiales, se manifestó en Palacio Nacional para exigir que se respeten sus derechos laborales.
Los inconformes demandaron mesas de trabajo resolutivas con la participación de las representaciones sindicales, las secretarías de Cultura, Hacienda, Gobernación, Anticorrupción y Buen Gobierno, así como el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), con el fin de “que garanticen respuestas concretas y acciones inmediatas para atender las demandas urgentes que afectan nuestros derechos laborales fundamentales y comprometen la calidad educativa y cultural del país”.
Carlos Barajas González, consejero general del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Secretaría de Cultura, señaló que entregaron un documento a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con el propósito de que se atiendan sus demandas, entre ellas la homologación digna de plazas federales, respetando la antigüedad, asegurando condiciones equitativas laborales y académicas, y reconociendo el valor profesional de cada agremiado.
Asimismo, “promoción conforme a la normativa vigente en apego a las Normas que Regulan las Condiciones Específicas de Trabajo del Personal Académico de Base de las Escuelas Profesionales del Inbal. Condiciones Generales de Trabajo justas, alineadas con la realidad del sector artístico y educativo, respaldadas por comisiones mixtas de ingreso, promoción y capacitación que garanticen procesos transparentes, democráticos y participativos”.
“Son derechos irrenunciables”
También piden “basificación inmediata conforme a la ley, como medida urgente para otorgar estabilidad laboral a quienes contribuyen con compromiso y excelencia a la misión institucional. Además, pago puntual de salarios y prestaciones, incluyendo la entrega oportuna de estímulos por antigüedad, y la dotación de ropa de trabajo correspondiente a 2024 y 2025. Éstos no son beneficios discrecionales, sino derechos irrenunciables, cuya omisión vulnera la dignidad laboral”.
En su pliego también solicitan equiparación salarial y de prestaciones entre los docentes del Inbal y de la Secretaría de Educación Pública (SEP), así como ambientes laborales libres de violencia, mediante mecanismos eficaces que prevengan y sancionen la hostilidad laboral en todas sus manifestaciones, en armonía con las leyes nacionales y convenios internacionales. “Exigimos espacios donde prevalezcan la seguridad, el respeto, la dignidad y la integridad profesional”.
Los asistentes colocaron lonas en las vallas que resguardan Palacio Nacional y realizaron una batucada mientras coreaban consignas.
Asimismo, indicaron que la protesta se lleva a cabo en otras ciudades del país, como Morelia, Chihuahua y Guadalajara.