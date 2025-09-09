César Arellano García

Periódico La Jornada

Martes 9 de septiembre de 2025, p. 5

El sector académico de la Unión de Sindicatos del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Usinbal), integrada por cuatro representaciones gremiales, se manifestó en Palacio Nacional para exigir que se respeten sus derechos laborales.

Los inconformes demandaron mesas de trabajo resolutivas con la participación de las representaciones sindicales, las secretarías de Cultura, Hacienda, Gobernación, Anticorrupción y Buen Gobierno, así como el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), con el fin de “que garanticen respuestas concretas y acciones inmediatas para atender las demandas urgentes que afectan nuestros derechos laborales fundamentales y comprometen la calidad educativa y cultural del país”.

Carlos Barajas González, consejero general del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Secretaría de Cultura, señaló que entregaron un documento a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con el propósito de que se atiendan sus demandas, entre ellas la homologación digna de plazas federales, respetando la antigüedad, asegurando condiciones equitativas laborales y académicas, y reconociendo el valor profesional de cada agremiado.

Asimismo, “promoción conforme a la normativa vigente en apego a las Normas que Regulan las Condiciones Específicas de Trabajo del Personal Académico de Base de las Escuelas Profesionales del Inbal. Condiciones Generales de Trabajo justas, alineadas con la realidad del sector artístico y educativo, respaldadas por comisiones mixtas de ingreso, promoción y capacitación que garanticen procesos transparentes, democráticos y participativos”.